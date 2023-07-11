https://ria.ru/20230711/spasenie-1883520465.html
В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона в горах туристов
В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона в горах туристов - РИА Новости, 11.07.2023
В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона в горах туристов
Спасатели нашли туристов, сорвавшихся со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, они живы, им оказывается первая помощь, сообщило ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:21
2023-07-11T14:21
2023-07-11T14:54
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алагирский район
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747960034_0:0:3338:1879_1920x0_80_0_0_fbab7d97dc445cfec2a82dc08d8ca61f.jpg
НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Спасатели нашли туристов, сорвавшихся со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, они живы, им оказывается первая помощь, сообщило ГУМЧС РФ по региону.Вечером в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов из зарегистрированной группы из шести человек сорвались со склона. На помощь им выдвинулись 13 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые вели поиски двумя группами. Согласно геолокации, туристы упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и получили серьезные травмы. Всего в поисках участвовали почти 40 спасателей и добровольцев."Первые спасатели прибыли к туристам, пострадавшим на перевале Комлагат. Две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают первую помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время спасатели начнут спуск пострадавших пешим порядком.
https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html
алагирский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747960034_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_a516efa1a75d9cdda56c6645434c5362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алагирский район, россия, новости - туризм
Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алагирский район, Россия, Новости - Туризм
В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона в горах туристов
В Северной Осетии сорвавшимся со склона в горах туристам оказывают первую помощь