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В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона в горах туристов - РИА Новости, 11.07.2023
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Туризм
 
14:21 11.07.2023 (обновлено: 14:54 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/spasenie-1883520465.html
В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона в горах туристов
В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона в горах туристов - РИА Новости, 11.07.2023
В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона в горах туристов
Спасатели нашли туристов, сорвавшихся со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, они живы, им оказывается первая помощь, сообщило ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:21
2023-07-11T14:54
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алагирский район
россия
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Спасатели нашли туристов, сорвавшихся со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, они живы, им оказывается первая помощь, сообщило ГУМЧС РФ по региону.Вечером в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов из зарегистрированной группы из шести человек сорвались со склона. На помощь им выдвинулись 13 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые вели поиски двумя группами. Согласно геолокации, туристы упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и получили серьезные травмы. Всего в поисках участвовали почти 40 спасателей и добровольцев."Первые спасатели прибыли к туристам, пострадавшим на перевале Комлагат. Две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают первую помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время спасатели начнут спуск пострадавших пешим порядком.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алагирский район, россия, новости - туризм
Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алагирский район, Россия, Новости - Туризм
В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона в горах туристов

В Северной Осетии сорвавшимся со склона в горах туристам оказывают первую помощь

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкГора Казбек
Гора Казбек - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Спасатели нашли туристов, сорвавшихся со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, они живы, им оказывается первая помощь, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
Вечером в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов из зарегистрированной группы из шести человек сорвались со склона. На помощь им выдвинулись 13 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые вели поиски двумя группами. Согласно геолокации, туристы упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и получили серьезные травмы. Всего в поисках участвовали почти 40 спасателей и добровольцев.
"Первые спасатели прибыли к туристам, пострадавшим на перевале Комлагат. Две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают первую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время спасатели начнут спуск пострадавших пешим порядком.
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ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алагирский районРоссияНовости - Туризм
 
 
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