https://ria.ru/20230711/spasenie-1883520465.html

В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона в горах туристов

В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона в горах туристов - РИА Новости, 11.07.2023

В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона в горах туристов

Спасатели нашли туристов, сорвавшихся со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, они живы, им оказывается первая помощь, сообщило ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:21

2023-07-11T14:21

2023-07-11T14:54

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алагирский район

россия

новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Спасатели нашли туристов, сорвавшихся со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, они живы, им оказывается первая помощь, сообщило ГУМЧС РФ по региону.Вечером в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов из зарегистрированной группы из шести человек сорвались со склона. На помощь им выдвинулись 13 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые вели поиски двумя группами. Согласно геолокации, туристы упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и получили серьезные травмы. Всего в поисках участвовали почти 40 спасателей и добровольцев."Первые спасатели прибыли к туристам, пострадавшим на перевале Комлагат. Две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают первую помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время спасатели начнут спуск пострадавших пешим порядком.

https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алагирский район, россия, новости - туризм