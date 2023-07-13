https://ria.ru/20230713/venesuela-1883885053.html

На венесуэльском острове Маргарита можно будет использовать карту "Мир"

На венесуэльском острове Маргарита можно будет использовать карту "Мир" - РИА Новости, 13.07.2023

На венесуэльском острове Маргарита можно будет использовать карту "Мир"

Остров Маргарита, скорее всего, будет одним из первых мест в Венесуэле, где туристы из РФ смогут расплатиться картой российской платежной системы "Мир" где... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T07:47

2023-07-13T07:47

2023-07-13T07:50

венесуэла

абхазия

армения

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Остров Маргарита, скорее всего, будет одним из первых мест в Венесуэле, где туристы из РФ смогут расплатиться картой российской платежной системы "Мир" где угодно, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Ранее в пресс-службе российской платежной системы "Мир" сообщили РИА Новости, что карты уже принимаются в терминалах торгово-сервисных предприятий Венесуэлы и продолжается работа по расширению их использования. "Я думаю, что остров Маргарита будет одним из самых первых мест, где любому россиянину можно будет приехать и в любом месте, сейчас это не любое место, расплатиться (картой "Мир" - ред.). Это связано с техническими вопросами, все основные юридические моменты улажены. Конечно, Маргарите как наиболее привлекательному пункту для российских туристов будет отдавать приоритет. Турпоток туда измеряется десятками тысяч людей", - сказал дипломат. Венесуэльцы сделают все возможное, чтобы карта "Мир" работала как можно шире, указал Мелик-Багдасаров. "Что касается остальных мест, то в Каракасе тоже в тестовом режиме принимаются карты. Это не значит, что можно пойти в любой магазин и заплатить, но работа над этим ведется", - добавил посол. Президент Центрального банка республики Каликсто Хосе Ортега Санчес 15 июня в рамках ПМЭФ рассказывал РИА Новости, что Венесуэла сейчас стремится к тому, чтобы 30% платежных терминалов в стране могли принимать карты "Мир". По его словам, на тот момент почти 40 тысяч терминалов в туристических зонах были обновлены для использования этих карт. Карты системы "Мир" сейчас также принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

https://ria.ru/20230713/venesuela-1883881192.html

https://ria.ru/20230630/vstrecha-1881443155.html

венесуэла

абхазия

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венесуэла, абхазия, армения