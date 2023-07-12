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Несколько участков трассы "Джубга – Сочи" перекрыли из-за ливней - РИА Новости, 12.07.2023
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07:54 12.07.2023 (обновлено: 10:41 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/perekrytie-1883658288.html
Несколько участков трассы "Джубга – Сочи" перекрыли из-за ливней
Несколько участков трассы "Джубга – Сочи" перекрыли из-за ливней - РИА Новости, 12.07.2023
Несколько участков трассы "Джубга – Сочи" перекрыли из-за ливней
Движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения А-147 "Джубга – Сочи" перекрыто из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения двух... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:54
2023-07-12T10:41
происшествия
туапсинский район
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения А-147 "Джубга – Сочи" перекрыто из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения двух деревьев, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье"."В Туапсинском районе по ряду причин перекрыто движение в нескольких местах на трассе А-147 "Джубга - Сочи". На участке км 10+500 - 10+700 - подтопление проезжей части в связи с обильными осадками (село Лермонтово – ред.). Движение перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией. На 39-м км сошел оползень. На км 43+700 упало два дерева", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные бригады уже устраняют происшествия. На 39-м километре трассы движение осуществляется по одной полосе.По данным краевого ГУ МЧС, из-за сильных осадков на территории Туапсинского района произошел подъем уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань, при этом реки находятся в русле.Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра в Краснодарском крае, на территории региона также ожидали подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля.
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туапсинский район
сочи
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происшествия, туапсинский район, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Происшествия, Туапсинский район, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
Несколько участков трассы "Джубга – Сочи" перекрыли из-за ливней

Под Туапсе перекрыли несколько участков трассы "Джубга – Сочи" из-за ливней и оползня

© Фото : Instagram @uss_avОползень после ливня
Оползень после ливня - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : Instagram @uss_av
Оползень после ливня. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения А-147 "Джубга – Сочи" перекрыто из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения двух деревьев, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".
"В Туапсинском районе по ряду причин перекрыто движение в нескольких местах на трассе А-147 "Джубга - Сочи". На участке км 10+500 - 10+700 - подтопление проезжей части в связи с обильными осадками (село Лермонтово – ред.). Движение перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией. На 39-м км сошел оползень. На км 43+700 упало два дерева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные бригады уже устраняют происшествия. На 39-м километре трассы движение осуществляется по одной полосе.
По данным краевого ГУ МЧС, из-за сильных осадков на территории Туапсинского района произошел подъем уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань, при этом реки находятся в русле.
Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра в Краснодарском крае, на территории региона также ожидали подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля.
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ПроисшествияТуапсинский районСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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