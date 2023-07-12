https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883641742.html
С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу
С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу - РИА Новости, 12.07.2023
С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу
Спасатели эвакуировали туристическую группу, состоящую из четырех белорусов и одного россиянина, с горы Эльбрус, они находятся на базе спасательного отряда и в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:50
2023-07-12T00:50
2023-07-12T10:43
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристическую группу, состоящую из четырех белорусов и одного россиянина, с горы Эльбрус, они находятся на базе спасательного отряда и в медпомощи не нуждаются, сообщается в телегам-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что восемь сотрудников МЧС России добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе на высоте 5,3 тысячи метров, двум участникам стало плохо. "Туристы эвакуированы с Эльбруса. Тургруппа из четырех белорусов и одного россиянина находится в поселке Терскол на базе спасотряда МЧС России. Они преодолели спуск в сопровождении спасателей при пурге, снеге и шквалистом ветре", - говорится в сообщении. Уточняется, что медицинская помощь туристам не требуется.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
Эльбрус, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу
МЧС: спасатели спустили с горы Эльбрус туристов из Белоруссии, запросивших помощь
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристическую группу, состоящую из четырех белорусов и одного россиянина, с горы Эльбрус, они находятся на базе спасательного отряда и в медпомощи не нуждаются, сообщается в телегам-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что восемь сотрудников МЧС России добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе на высоте 5,3 тысячи метров, двум участникам стало плохо.
"Туристы эвакуированы с Эльбруса. Тургруппа из четырех белорусов и одного россиянина находится в поселке Терскол на базе спасотряда МЧС России. Они преодолели спуск в сопровождении спасателей при пурге, снеге и шквалистом ветре", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медицинская помощь туристам не требуется.
В горах Северной Осетии три туриста сорвались со склона