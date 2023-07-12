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С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу - РИА Новости, 12.07.2023
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Туризм
 
00:50 12.07.2023 (обновлено: 10:43 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883641742.html
С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу
С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу - РИА Новости, 12.07.2023
С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу
Спасатели эвакуировали туристическую группу, состоящую из четырех белорусов и одного россиянина, с горы Эльбрус, они находятся на базе спасательного отряда и в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:50
2023-07-12T10:43
эльбрус
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристическую группу, состоящую из четырех белорусов и одного россиянина, с горы Эльбрус, они находятся на базе спасательного отряда и в медпомощи не нуждаются, сообщается в телегам-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что восемь сотрудников МЧС России добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе на высоте 5,3 тысячи метров, двум участникам стало плохо. "Туристы эвакуированы с Эльбруса. Тургруппа из четырех белорусов и одного россиянина находится в поселке Терскол на базе спасотряда МЧС России. Они преодолели спуск в сопровождении спасателей при пурге, снеге и шквалистом ветре", - говорится в сообщении. Уточняется, что медицинская помощь туристам не требуется.
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эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
Эльбрус, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу

МЧС: спасатели спустили с горы Эльбрус туристов из Белоруссии, запросивших помощь

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМЧС в Приэльбрусье
МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МЧС в Приэльбрусье. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристическую группу, состоящую из четырех белорусов и одного россиянина, с горы Эльбрус, они находятся на базе спасательного отряда и в медпомощи не нуждаются, сообщается в телегам-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что восемь сотрудников МЧС России добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе на высоте 5,3 тысячи метров, двум участникам стало плохо.
"Туристы эвакуированы с Эльбруса. Тургруппа из четырех белорусов и одного россиянина находится в поселке Терскол на базе спасотряда МЧС России. Они преодолели спуск в сопровождении спасателей при пурге, снеге и шквалистом ветре", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медицинская помощь туристам не требуется.
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ТуризмЭльбрусРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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