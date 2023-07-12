https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883641742.html

С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу

С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу - РИА Новости, 12.07.2023

С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу

Спасатели эвакуировали туристическую группу, состоящую из четырех белорусов и одного россиянина, с горы Эльбрус, они находятся на базе спасательного отряда и в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T00:50

2023-07-12T00:50

2023-07-12T10:43

эльбрус

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристическую группу, состоящую из четырех белорусов и одного россиянина, с горы Эльбрус, они находятся на базе спасательного отряда и в медпомощи не нуждаются, сообщается в телегам-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что восемь сотрудников МЧС России добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе на высоте 5,3 тысячи метров, двум участникам стало плохо. "Туристы эвакуированы с Эльбруса. Тургруппа из четырех белорусов и одного россиянина находится в поселке Терскол на базе спасотряда МЧС России. Они преодолели спуск в сопровождении спасателей при пурге, снеге и шквалистом ветре", - говорится в сообщении. Уточняется, что медицинская помощь туристам не требуется.

https://ria.ru/20230710/gory-1883378096.html

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эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм