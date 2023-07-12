https://ria.ru/20230712/viza-1883740498.html

Испания увеличила сроки рассмотрения заявлений на визы для россиян

Испания увеличила сроки рассмотрения заявлений на визы для россиян - РИА Новости, 12.07.2023

Испания увеличила сроки рассмотрения заявлений на визы для россиян

Срок рассмотрения заявок на испанскую визу может теперь составлять до 45 дней, официальная информация об этом появилась на сайте визового центра Испании. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:49

2023-07-12T14:49

2023-07-12T14:49

туризм

новости - туризм

испания

франция

италия

шенгенская виза

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813559615_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_504ffe3359f22e24aad0dee8d1b1c2e3.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Срок рассмотрения заявок на испанскую визу может теперь составлять до 45 дней, официальная информация об этом появилась на сайте визового центра Испании.Эксперты отмечают, что оформление документов по Испанию в срок, доходящий до шести недель, — не новость. Правда, прежде оформление гораздо реже выполнялось в указанные максимальные сроки, обычно документы выдавали быстрее. Однако сейчас на сокращение количества сотрудников консульства наложился период отпусков — теперь заменить ушедшего на отдых специалиста сложно.Ранее визовый центр Италии также предупредил, что сроки рассмотрения заявок увеличены до 30 дней.“Но при этом Италия, Франция могут ставить визы на шесть месяцев, если история в паспорте хорошая. По сути, "упрощенная" модель получения виз, которая действовала в ряде случаев несмотря на отмену в 2022 году, пришла в действие. В идеале – занимайтесь визами за два месяца до поездки”, – отмечает в своем телеграм-канале гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр.Специалисты по визам также рассказали РИА Новости, что наиболее лояльные на данный момент к российским туристам консульства — Франция, Италия и Венгрия.

https://ria.ru/20230711/kuba-1883562880.html

испания

франция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, испания, франция, италия, шенгенская виза, туризм