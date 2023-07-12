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Испания увеличила сроки рассмотрения заявлений на визы для россиян
Испания увеличила сроки рассмотрения заявлений на визы для россиян - РИА Новости, 12.07.2023
Испания увеличила сроки рассмотрения заявлений на визы для россиян
Срок рассмотрения заявок на испанскую визу может теперь составлять до 45 дней, официальная информация об этом появилась на сайте визового центра Испании. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:49
2023-07-12T14:49
2023-07-12T14:49
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Срок рассмотрения заявок на испанскую визу может теперь составлять до 45 дней, официальная информация об этом появилась на сайте визового центра Испании.Эксперты отмечают, что оформление документов по Испанию в срок, доходящий до шести недель, — не новость. Правда, прежде оформление гораздо реже выполнялось в указанные максимальные сроки, обычно документы выдавали быстрее. Однако сейчас на сокращение количества сотрудников консульства наложился период отпусков — теперь заменить ушедшего на отдых специалиста сложно.Ранее визовый центр Италии также предупредил, что сроки рассмотрения заявок увеличены до 30 дней.“Но при этом Италия, Франция могут ставить визы на шесть месяцев, если история в паспорте хорошая. По сути, "упрощенная" модель получения виз, которая действовала в ряде случаев несмотря на отмену в 2022 году, пришла в действие. В идеале – занимайтесь визами за два месяца до поездки”, – отмечает в своем телеграм-канале гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр.Специалисты по визам также рассказали РИА Новости, что наиболее лояльные на данный момент к российским туристам консульства — Франция, Италия и Венгрия.
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Туризм, Новости - Туризм, Испания, Франция, Италия, Шенгенская виза, Туризм
Испания увеличила сроки рассмотрения заявлений на визы для россиян
Консульства Испании в России увеличили сроки рассмотрения заявлений на визы до 45 дней