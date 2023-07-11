https://ria.ru/20230711/sochi-1883559640.html

Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды

Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды - РИА Новости, 11.07.2023

Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды

Расписание авиарейсов из международного аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды, самолёты вылетают вовремя, сообщили в пресс-службе горадминистрации в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:39

2023-07-11T16:39

2023-07-11T16:43

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СОЧИ, 11 июл - РИА Новости. Расписание авиарейсов из международного аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды, самолёты вылетают вовремя, сообщили в пресс-службе горадминистрации в Telegram-канале. Ранее представитель оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика" говорил, что во время ливней в Сочи 17 самолётов ушли на запасные аэродромы. "На территории курорта в течение нескольких дней сохраняется неблагоприятный метеопрогноз: сильные дожди, ливни с грозами и градом, опасность формирования смерчей над морем. В связи с этим часть авиарейсов из международного аэропорта Сочи была перенесена. В настоящий момент расписание стабилизировались, все вылеты совершаются вовремя", - говорится в заявлении мэрии. По данным городских властей, за сутки 10 июля аэропорт обслужил свыше 60 тысяч пассажиров и около 400 рейсов, в том числе внеплановые. Накануне в Хостинском и Адлерском районах Сочи прошли ливни. В результате дождей была повреждена инфраструктура в Хосте, в посёлке Мирном, расположенном в границах федеральный территории Сириус, были подтоплены почти 200 придомовых территорий, после стихии оттуда эвакуировали более 420 человек. В пунктах расселили 364 человека, 108 из которых – дети, всех обеспечили горячим трёхразовым питанием. В границах Мирного и в Хостинском районе мэром Сочи объявлен режим ЧС муниципального характера.

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ливня в Сочи Последствия ливня в Сочи 2023-07-11T16:39 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сочи, погода, видео, новости - туризм