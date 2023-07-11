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Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды - РИА Новости, 11.07.2023
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Туризм
 
16:39 11.07.2023 (обновлено: 16:43 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/sochi-1883559640.html
Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды
Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды - РИА Новости, 11.07.2023
Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды
Расписание авиарейсов из международного аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды, самолёты вылетают вовремя, сообщили в пресс-службе горадминистрации в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:39
2023-07-11T16:43
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СОЧИ, 11 июл - РИА Новости. Расписание авиарейсов из международного аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды, самолёты вылетают вовремя, сообщили в пресс-службе горадминистрации в Telegram-канале. Ранее представитель оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика" говорил, что во время ливней в Сочи 17 самолётов ушли на запасные аэродромы. "На территории курорта в течение нескольких дней сохраняется неблагоприятный метеопрогноз: сильные дожди, ливни с грозами и градом, опасность формирования смерчей над морем. В связи с этим часть авиарейсов из международного аэропорта Сочи была перенесена. В настоящий момент расписание стабилизировались, все вылеты совершаются вовремя", - говорится в заявлении мэрии. По данным городских властей, за сутки 10 июля аэропорт обслужил свыше 60 тысяч пассажиров и около 400 рейсов, в том числе внеплановые. Накануне в Хостинском и Адлерском районах Сочи прошли ливни. В результате дождей была повреждена инфраструктура в Хосте, в посёлке Мирном, расположенном в границах федеральный территории Сириус, были подтоплены почти 200 придомовых территорий, после стихии оттуда эвакуировали более 420 человек. В пунктах расселили 364 человека, 108 из которых – дети, всех обеспечили горячим трёхразовым питанием. В границах Мирного и в Хостинском районе мэром Сочи объявлен режим ЧС муниципального характера.
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Последствия ливня в Сочи
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общество, сочи, погода, видео, новости - туризм
Общество, Сочи, Погода, Туризм, Новости - Туризм
Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды
СОЧИ, 11 июл - РИА Новости. Расписание авиарейсов из международного аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды, самолёты вылетают вовремя, сообщили в пресс-службе горадминистрации в Telegram-канале.
2023-07-11T16:39
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Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды

Администрация Сочи сообщила о стабилизации расписания вылетов из аэропорта после непогоды

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 11 июл - РИА Новости. Расписание авиарейсов из международного аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды, самолёты вылетают вовремя, сообщили в пресс-службе горадминистрации в Telegram-канале.
Ранее представитель оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика" говорил, что во время ливней в Сочи 17 самолётов ушли на запасные аэродромы.
«
"На территории курорта в течение нескольких дней сохраняется неблагоприятный метеопрогноз: сильные дожди, ливни с грозами и градом, опасность формирования смерчей над морем. В связи с этим часть авиарейсов из международного аэропорта Сочи была перенесена. В настоящий момент расписание стабилизировались, все вылеты совершаются вовремя", - говорится в заявлении мэрии.
По данным городских властей, за сутки 10 июля аэропорт обслужил свыше 60 тысяч пассажиров и около 400 рейсов, в том числе внеплановые.
Накануне в Хостинском и Адлерском районах Сочи прошли ливни. В результате дождей была повреждена инфраструктура в Хосте, в посёлке Мирном, расположенном в границах федеральный территории Сириус, были подтоплены почти 200 придомовых территорий, после стихии оттуда эвакуировали более 420 человек. В пунктах расселили 364 человека, 108 из которых – дети, всех обеспечили горячим трёхразовым питанием. В границах Мирного и в Хостинском районе мэром Сочи объявлен режим ЧС муниципального характера.
 
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