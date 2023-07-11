https://ria.ru/20230711/sochi-1883559640.html
Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды
Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды - РИА Новости, 11.07.2023
Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды
Расписание авиарейсов из международного аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды, самолёты вылетают вовремя, сообщили в пресс-службе горадминистрации в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:39
2023-07-11T16:39
2023-07-11T16:43
общество
сочи
погода
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_60a90c0023a602a7e921302b02fcd9e1.jpg
СОЧИ, 11 июл - РИА Новости. Расписание авиарейсов из международного аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды, самолёты вылетают вовремя, сообщили в пресс-службе горадминистрации в Telegram-канале. Ранее представитель оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика" говорил, что во время ливней в Сочи 17 самолётов ушли на запасные аэродромы. "На территории курорта в течение нескольких дней сохраняется неблагоприятный метеопрогноз: сильные дожди, ливни с грозами и градом, опасность формирования смерчей над морем. В связи с этим часть авиарейсов из международного аэропорта Сочи была перенесена. В настоящий момент расписание стабилизировались, все вылеты совершаются вовремя", - говорится в заявлении мэрии. По данным городских властей, за сутки 10 июля аэропорт обслужил свыше 60 тысяч пассажиров и около 400 рейсов, в том числе внеплановые. Накануне в Хостинском и Адлерском районах Сочи прошли ливни. В результате дождей была повреждена инфраструктура в Хосте, в посёлке Мирном, расположенном в границах федеральный территории Сириус, были подтоплены почти 200 придомовых территорий, после стихии оттуда эвакуировали более 420 человек. В пунктах расселили 364 человека, 108 из которых – дети, всех обеспечили горячим трёхразовым питанием. В границах Мирного и в Хостинском районе мэром Сочи объявлен режим ЧС муниципального характера.
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_4500a21c6783f2d5e030d83489d3fb9c.jpg
Последствия ливня в Сочи
Последствия ливня в Сочи
2023-07-11T16:39
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, погода, видео, новости - туризм
Общество, Сочи, Погода, Туризм, Новости - Туризм
Расписание вылетов из аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды
Администрация Сочи сообщила о стабилизации расписания вылетов из аэропорта после непогоды
СОЧИ, 11 июл - РИА Новости.
Расписание авиарейсов из международного аэропорта Сочи стабилизировалось после непогоды, самолёты вылетают вовремя, сообщили в пресс-службе горадминистрации в Telegram-канале
.
Ранее представитель оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика" говорил, что во время ливней в Сочи 17 самолётов ушли на запасные аэродромы.
«
"На территории курорта в течение нескольких дней сохраняется неблагоприятный метеопрогноз: сильные дожди, ливни с грозами и градом, опасность формирования смерчей над морем. В связи с этим часть авиарейсов из международного аэропорта Сочи была перенесена. В настоящий момент расписание стабилизировались, все вылеты совершаются вовремя", - говорится в заявлении мэрии.
По данным городских властей, за сутки 10 июля аэропорт обслужил свыше 60 тысяч пассажиров и около 400 рейсов, в том числе внеплановые.
Накануне в Хостинском и Адлерском районах Сочи прошли ливни. В результате дождей была повреждена инфраструктура в Хосте, в посёлке Мирном, расположенном в границах федеральный территории Сириус, были подтоплены почти 200 придомовых территорий, после стихии оттуда эвакуировали более 420 человек. В пунктах расселили 364 человека, 108 из которых – дети, всех обеспечили горячим трёхразовым питанием. В границах Мирного и в Хостинском районе мэром Сочи объявлен режим ЧС муниципального характера.