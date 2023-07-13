Рейтинг@Mail.ru
На Бали введут новый налог для туристов - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:41 13.07.2023 (обновлено: 10:43 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/bali-1883906543.html
На Бали введут новый налог для туристов
На Бали введут новый налог для туристов - РИА Новости, 13.07.2023
На Бали введут новый налог для туристов
На индонезийском острове Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года, сообщает издание The Jakarta Post. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:41
2023-07-13T10:43
туризм
новости - туризм
бали
россия
туризм
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838124182_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fdfa01d7a469f034194e1c252356919a.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На индонезийском острове Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года, сообщает издание The Jakarta Post.Он составит 150 тысяч рупий (около 10 долларов). Ранее была озвучена другая сумма налога, больше — от 30 до 100 долларов.Как заявил губернатор острова Вайан Костер, оплату будут принимать через электронный платеж. Его нужно будет сделать до прибытия на остров. Пока неизвестно, предоставят ли возможность платить наличными по прилете в аэропорту.Ранее сообщалось, что число российских туристов, приезжающих отдыхать на Бали, резко сократилось, соотечественники заняли десятую строчку в списке посещающих индонезийский остров иностранцев. По словам представителя иммиграционной службы международного аэропорта Денпасара Шандро Бобби Рэймона, снижение числа российских туристов на Бали вызвано тем, что иммиграционная служба приняла "строгие юридические меры против гостей из России, которые вели себя неподобающим образом".
https://ria.ru/20230706/bali-1882527825.html
бали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838124182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31c09eb5d54fbeee05a66188d228d81d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, бали, россия, туризм, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Россия, Туризм, Отдых на море
На Бали введут новый налог для туристов

На Бали всех иностранных туристов с 2024 года обяжут платить налог в 150 тысяч рупий

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПляж Кута на острове Бали
Пляж Кута на острове Бали - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На индонезийском острове Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года, сообщает издание The Jakarta Post.
Он составит 150 тысяч рупий (около 10 долларов). Ранее была озвучена другая сумма налога, больше — от 30 до 100 долларов.
Как заявил губернатор острова Вайан Костер, оплату будут принимать через электронный платеж. Его нужно будет сделать до прибытия на остров. Пока неизвестно, предоставят ли возможность платить наличными по прилете в аэропорту.
Ранее сообщалось, что число российских туристов, приезжающих отдыхать на Бали, резко сократилось, соотечественники заняли десятую строчку в списке посещающих индонезийский остров иностранцев. По словам представителя иммиграционной службы международного аэропорта Денпасара Шандро Бобби Рэймона, снижение числа российских туристов на Бали вызвано тем, что иммиграционная служба приняла "строгие юридические меры против гостей из России, которые вели себя неподобающим образом".
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
На Бали не пустили 15 россиян из-за подозрительных передвижений
6 июля, 11:06
 
ТуризмНовости - ТуризмБалиРоссияТуризмОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала