https://ria.ru/20230713/bali-1883906543.html
На Бали введут новый налог для туристов
На Бали введут новый налог для туристов - РИА Новости, 13.07.2023
На Бали введут новый налог для туристов
На индонезийском острове Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года, сообщает издание The Jakarta Post. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:41
2023-07-13T10:41
2023-07-13T10:43
туризм
новости - туризм
бали
россия
туризм
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838124182_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fdfa01d7a469f034194e1c252356919a.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На индонезийском острове Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года, сообщает издание The Jakarta Post.Он составит 150 тысяч рупий (около 10 долларов). Ранее была озвучена другая сумма налога, больше — от 30 до 100 долларов.Как заявил губернатор острова Вайан Костер, оплату будут принимать через электронный платеж. Его нужно будет сделать до прибытия на остров. Пока неизвестно, предоставят ли возможность платить наличными по прилете в аэропорту.Ранее сообщалось, что число российских туристов, приезжающих отдыхать на Бали, резко сократилось, соотечественники заняли десятую строчку в списке посещающих индонезийский остров иностранцев. По словам представителя иммиграционной службы международного аэропорта Денпасара Шандро Бобби Рэймона, снижение числа российских туристов на Бали вызвано тем, что иммиграционная служба приняла "строгие юридические меры против гостей из России, которые вели себя неподобающим образом".
https://ria.ru/20230706/bali-1882527825.html
бали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838124182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31c09eb5d54fbeee05a66188d228d81d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, бали, россия, туризм, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Россия, Туризм, Отдых на море
На Бали введут новый налог для туристов
На Бали всех иностранных туристов с 2024 года обяжут платить налог в 150 тысяч рупий