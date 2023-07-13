https://ria.ru/20230713/bali-1883906543.html

На Бали введут новый налог для туристов

На Бали введут новый налог для туристов - РИА Новости, 13.07.2023

На Бали введут новый налог для туристов

На индонезийском острове Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года, сообщает издание The Jakarta Post. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:41

2023-07-13T10:41

2023-07-13T10:43

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На индонезийском острове Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года, сообщает издание The Jakarta Post.Он составит 150 тысяч рупий (около 10 долларов). Ранее была озвучена другая сумма налога, больше — от 30 до 100 долларов.Как заявил губернатор острова Вайан Костер, оплату будут принимать через электронный платеж. Его нужно будет сделать до прибытия на остров. Пока неизвестно, предоставят ли возможность платить наличными по прилете в аэропорту.Ранее сообщалось, что число российских туристов, приезжающих отдыхать на Бали, резко сократилось, соотечественники заняли десятую строчку в списке посещающих индонезийский остров иностранцев. По словам представителя иммиграционной службы международного аэропорта Денпасара Шандро Бобби Рэймона, снижение числа российских туристов на Бали вызвано тем, что иммиграционная служба приняла "строгие юридические меры против гостей из России, которые вели себя неподобающим образом".

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