Чернышенко заявил о создании пяти крупных круглогодичных морских курортов
Вице-премьер Чернышенко: к 2030 году в России появятся курорты на побережьях пяти морей
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Круглогодичные морские курорты создадут в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях к 2030 году, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
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"Ключевой показатель нацпроекта — количество внутренних турпоездок, которые должны составить не менее 140 миллионов к 2030 году, и десять миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку", — сказал Чернышенко.
Заместитель главы кабмина провел заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма, на котором обсудили поручение президента Владимира Путина к 2030 году создать в России федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее десяти миллионов туристов.
В аппарате вице-премьера уточнили, что приоритетными курортами могут стать "Новая Анапа", "Абрау-Дюрсо", "Золотые Пески России" и "Саки" в Крыму, а также Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, "Русская Балтика" в Калининграде и Владивосток в Приморском крае.
Кроме того, предполагается создание курорта на Байкале. На озере уже сейчас функционирует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции.
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"Реализация туристических проектов (на Байкале. — Прим. ред.) позволит привлечь порядка 50 миллиардов частных инвестиций", — сообщили в аппарате.
Также на совещании обсудили развитие морских курортов "Горская" в Санкт-Петербурге и "Приморск" в Запорожской области, предполагающее создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря. Для этого проекта планируют привлечь 31 миллиард рублей частных инвестиций и создать около одной тысячи новых номеров.
В аппарате вице-премьера уточнили, что для реализации проектов необходимо строительство обеспечивающей инфраструктуры — потребуются инженерные коммуникации, энергетика и подъездные дороги к локациям, а также льготные кредиты.
Чернышенко указал, что всего планируется создать 44 тысячи новых гостиничных номеров. Он подчеркнул, что развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре.