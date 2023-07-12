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Чернышенко заявил о создании пяти крупных круглогодичных морских курортов - РИА Новости, 12.07.2023
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Туризм
 
11:42 12.07.2023 (обновлено: 18:22 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/kurort-1883688167.html
Чернышенко заявил о создании пяти крупных круглогодичных морских курортов
Чернышенко заявил о создании пяти крупных круглогодичных морских курортов - РИА Новости, 12.07.2023
Чернышенко заявил о создании пяти крупных круглогодичных морских курортов
Круглогодичные морские курорты создадут в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях к 2030 году, сообщили в аппарате вице-премьера... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:42
2023-07-12T18:22
туризм
новости - туризм
экономика
коммерческая недвижимость
байкал
запорожская область
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Круглогодичные морские курорты создадут в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях к 2030 году, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. &quot;Ключевой показатель нацпроекта — количество внутренних турпоездок, которые должны составить не менее 140 миллионов к 2030 году, и десять миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку&quot;, — сказал Чернышенко.Заместитель главы кабмина провел заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма, на котором обсудили поручение президента Владимира Путина к 2030 году создать в России федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее десяти миллионов туристов. В аппарате вице-премьера уточнили, что приоритетными курортами могут стать "Новая Анапа", "Абрау-Дюрсо", "Золотые Пески России" и "Саки" в Крыму, а также Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, "Русская Балтика" в Калининграде и Владивосток в Приморском крае. Кроме того, предполагается создание курорта на Байкале. На озере уже сейчас функционирует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции."Реализация туристических проектов (на Байкале. — Прим. ред.) позволит привлечь порядка 50 миллиардов частных инвестиций", — сообщили в аппарате.Также на совещании обсудили развитие морских курортов "Горская" в Санкт-Петербурге и "Приморск" в Запорожской области, предполагающее создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря. Для этого проекта планируют привлечь 31 миллиард рублей частных инвестиций и создать около одной тысячи новых номеров.В аппарате вице-премьера уточнили, что для реализации проектов необходимо строительство обеспечивающей инфраструктуры — потребуются инженерные коммуникации, энергетика и подъездные дороги к локациям, а также льготные кредиты. Чернышенко указал, что всего планируется создать 44 тысячи новых гостиничных номеров. Он подчеркнул, что развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре.
https://ria.ru/20230630/puteshestviya-1881266294.html
https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html
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новости - туризм, экономика, коммерческая недвижимость, байкал, запорожская область, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, абрау-дюрсо, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Коммерческая недвижимость, Байкал, Запорожская область, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Абрау-Дюрсо, Туризм, отдых в России
Чернышенко заявил о создании пяти крупных круглогодичных морских курортов

Вице-премьер Чернышенко: к 2030 году в России появятся курорты на побережьях пяти морей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Круглогодичные морские курорты создадут в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях к 2030 году, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«

"Ключевой показатель нацпроекта — количество внутренних турпоездок, которые должны составить не менее 140 миллионов к 2030 году, и десять миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку", — сказал Чернышенко.

Заместитель главы кабмина провел заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма, на котором обсудили поручение президента Владимира Путина к 2030 году создать в России федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее десяти миллионов туристов.
В аппарате вице-премьера уточнили, что приоритетными курортами могут стать "Новая Анапа", "Абрау-Дюрсо", "Золотые Пески России" и "Саки" в Крыму, а также Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, "Русская Балтика" в Калининграде и Владивосток в Приморском крае.
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Кроме того, предполагается создание курорта на Байкале. На озере уже сейчас функционирует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции.
«
"Реализация туристических проектов (на Байкале. — Прим. ред.) позволит привлечь порядка 50 миллиардов частных инвестиций", — сообщили в аппарате.
Также на совещании обсудили развитие морских курортов "Горская" в Санкт-Петербурге и "Приморск" в Запорожской области, предполагающее создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря. Для этого проекта планируют привлечь 31 миллиард рублей частных инвестиций и создать около одной тысячи новых номеров.
В аппарате вице-премьера уточнили, что для реализации проектов необходимо строительство обеспечивающей инфраструктуры — потребуются инженерные коммуникации, энергетика и подъездные дороги к локациям, а также льготные кредиты.
Чернышенко указал, что всего планируется создать 44 тысячи новых гостиничных номеров. Он подчеркнул, что развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре.
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ТуризмНовости - ТуризмЭкономикаКоммерческая недвижимостьБайкалЗапорожская областьРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинАбрау-ДюрсоТуризмотдых в России
 
 
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