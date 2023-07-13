https://ria.ru/20230713/plyazhi-1883891237.html

В Сочи возобновили работу пляжей, закрытых с 9 июля из-за ливней

В Сочи возобновили работу пляжей, закрытых с 9 июля из-за ливней - РИА Новости, 13.07.2023

В Сочи возобновили работу пляжей, закрытых с 9 июля из-за ливней

Залповые ливни в Сочи прекратились, на курорте установилась ясная погода, городские пляжи, закрытые из-за дождей 9 июля, снова доступны для купания, передает... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T09:10

2023-07-13T09:10

2023-07-13T13:17

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СОЧИ, 13 июл - РИА Новости. Залповые ливни в Сочи прекратились, на курорте установилась ясная погода, городские пляжи, закрытые из-за дождей 9 июля, снова доступны для купания, передает корреспондент РИА Новости.Пляжи в Сочи и на федеральной территории Сириус были закрыты по распоряжению властей из-за ливней с 9 июля до окончания штормового предупреждения. О планировании открыть прибрежные зоны 13 июля рассказывали агентству в среду в администрации Сочи.Утром в четверг работа пляжей вдоль центральной набережной "Маяк" возобновилась, в зонах отдыха есть вся необходимая инфраструктура, в обычном графике работают кафе, магазины, развлекательные объекты. От прошедшего шторма не осталось мусора - места для отдыха расчищены, по набережной с утра гуляют туристы, в море купаются."Да, пляжи работают, шторма нет", - рассказал РИА Новости администратор пляжа "Маяк" Артем Ключников.Он сказал, что в графике также работает популярный городской пляж "Ривьера" с протяженной береговой линией, близ которого расположен экопляж "Остров" - он тоже открыт.По информации корреспондента агентства, в настоящее время во всех в четырёх крупных районах Сочи погода ясная, дождей нет, температура воздуха выше 20 градусов, вода в море комфортная для купания.Как позже сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, пляжи сейчас доступны для отдыха, однако купаться в море не рекомендуется до заключения экспертизы Роспотребнадзора, сотрудники которого еще исследуют качество морской воды.Несколько дней назад после дождей в Хостинском районе подтопленными оказались два многоквартирных дома, там же потоки воды унесли около десяти автомобилей в обрыв. Ливни прошли в Адлерском районе и на федеральной территории Сириус, где подтопило около 200 придомовых территорий, непогода нанесла ущерб 160 домам. В местах подтоплений объявлялся режим ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20230713/podtoplenie-1883887176.html

https://ria.ru/20230712/diktor-1883701508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, сочи, краснодарский край