https://ria.ru/20230713/kitay-1883955671.html

Россиянам станет доступен еще один популярный пляжный курорт в Азии

Россиянам станет доступен еще один популярный пляжный курорт в Азии - РИА Новости, 13.07.2023

Россиянам станет доступен еще один популярный пляжный курорт в Азии

Еще один курорт может стать доступным для россиян, предпочитающих летать прямыми рейсами, сообщает China Daily.Главный аэропорт острова Хайнань, расположенный в РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:31

2023-07-13T14:31

2023-07-13T14:31

туризм

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туризм

хайнань

сеул

джакарта

китай

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Еще один курорт может стать доступным для россиян, предпочитающих летать прямыми рейсами, сообщает China Daily.Главный аэропорт острова Хайнань, расположенный в городе Хайкоу, с начала года открыл 203 новых маршрута, в том числе десять международных. В планах – запуск рейсов в Москву, Джакарту, Сеул и Джидду, пишет издание.Аэропорт Санья Феникс открыл рейсы в Гонконг и Сеул, а с середины июля появится прямой перелет в Джакарту.Третий аэропорт — Боао — поставил несколько новых рейсов по внутрикитайским направлениям.

https://ria.ru/20230428/khaynan-1868468379.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, хайнань, сеул, джакарта, китай