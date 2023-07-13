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Россиянам станет доступен еще один популярный пляжный курорт в Азии - РИА Новости, 13.07.2023
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Туризм
 
14:31 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/kitay-1883955671.html
Россиянам станет доступен еще один популярный пляжный курорт в Азии
Россиянам станет доступен еще один популярный пляжный курорт в Азии - РИА Новости, 13.07.2023
Россиянам станет доступен еще один популярный пляжный курорт в Азии
Еще один курорт может стать доступным для россиян, предпочитающих летать прямыми рейсами, сообщает China Daily.Главный аэропорт острова Хайнань, расположенный в РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:31
2023-07-13T14:31
туризм
новости - туризм
туризм
хайнань
сеул
джакарта
китай
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Еще один курорт может стать доступным для россиян, предпочитающих летать прямыми рейсами, сообщает China Daily.Главный аэропорт острова Хайнань, расположенный в городе Хайкоу, с начала года открыл 203 новых маршрута, в том числе десять международных. В планах – запуск рейсов в Москву, Джакарту, Сеул и Джидду, пишет издание.Аэропорт Санья Феникс открыл рейсы в Гонконг и Сеул, а с середины июля появится прямой перелет в Джакарту.Третий аэропорт — Боао — поставил несколько новых рейсов по внутрикитайским направлениям.
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новости - туризм, туризм, хайнань, сеул, джакарта, китай
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Хайнань, Сеул, Джакарта, Китай
Россиянам станет доступен еще один популярный пляжный курорт в Азии

China Daily: российские туристы вскоре смогут летать на Хайнань прямыми рейсами

© Pixabay / Pixabay / David MarkХайнань
Хайнань - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Pixabay / Pixabay / David Mark
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Еще один курорт может стать доступным для россиян, предпочитающих летать прямыми рейсами, сообщает China Daily.

Главный аэропорт острова Хайнань, расположенный в городе Хайкоу, с начала года открыл 203 новых маршрута, в том числе десять международных. В планах – запуск рейсов в Москву, Джакарту, Сеул и Джидду, пишет издание.

Аэропорт Санья Феникс открыл рейсы в Гонконг и Сеул, а с середины июля появится прямой перелет в Джакарту.
Третий аэропорт — Боао — поставил несколько новых рейсов по внутрикитайским направлениям.
Туристы на острове Хайнань, КНР - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Для россиян открылся еще один зарубежный пляжный курорт
28 апреля, 14:35
 
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