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Важное в туризме за неделю: пробки перед Крымом, толпы в Анапе - РИА Новости, 08.07.2023
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Туризм
 
06:33 08.07.2023 (обновлено: 17:46 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/daydzhest-1882863735.html
Важное в туризме за неделю: пробки перед Крымом, толпы в Анапе
Важное в туризме за неделю: пробки перед Крымом, толпы в Анапе - РИА Новости, 08.07.2023
Важное в туризме за неделю: пробки перед Крымом, толпы в Анапе
Главной туристической новостью первой недели июля стала огромная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани. Понадобилось много усилий, чтобы автомобилисты... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T06:33
2023-07-08T17:46
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
анапа
отдых в россии
финляндия
республика крым
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главной туристической новостью первой недели июля стала огромная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани. Понадобилось много усилий, чтобы автомобилисты смогли въезжать на полуостров с минимальной потерей времени. В Анапе тоже толпы — но не в очереди на въезд, а на пляжах, да и то не на всех. Турция подорожала, и это лишь начало, предупреждают эксперты. Страны Европы ужесточают правила въезда и получения виз. Стоит обратить внимание на Китай: "безвиз" вот-вот заработает. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.В начале этой недели, 3 июля, пробка перед въездом на Крымский мост достигла рекордных 13 километров. Автотуристам тоннами раздавали воду, поставили биотуалеты."Рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля", — сообщил турпортал Крыма и напомнил о заправке.В итоге к 5 июля на Крымском мосту нормализовалось движение в обе стороны. Но это не значит, что заторов больше не будет. Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе. Губернатор региона Вениамин Кондратьев предложил туристам для проезда в Крым использовать новые регионы. Президент России Владимир Путин поручил оценить эту идею с точки зрения безопасности.В Анапе свои проблемы. На неделе в Сети появилось видео с пляжей курорта. Отдыхающие вынуждены загорать стоя — мест нет. Власти опровергли: где-то больше людей, где-то меньше. "Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!" — прокомментировали РИА Новости в администрации города-курорта. Корреспондент РИА Новости убедился лично: места действительно есть, лишь на центральном пляже тесновато, но это обычное сезонное явление.В Турцию, по словам экспертов, россияне стали ездить с меньшей охотой: дорого. Приходится экономить.В Германию и Финляндию, похоже, если ездить, то с опаской и быть готовым к проблемам. По крайней мере, в первую не стоит на личном транспорте – конфискуют. Об этом предупредило российское посольство. Ну а Финляндия ужесточит с 10 июля въезд в страну деловым туристам, абитуриентам и владельцам недвижимости. Тем более правительство страны одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз.Поездки в Европу в целом становятся сложнее. Визовые центры ряда стран предупредили заявителей, что срок рассмотрения документов при выдаче шенгена будет длиннее.Зато перспективы "безвиза" с Китаем становятся отчетливее. И не только с ним. Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном для скорейшего запуска безвизовых групповых поездок. Ожидается, что первые туристы смогут отправиться на отдых по такой схеме уже в июле.Но в целом эксперты прогнозируют повышение цен на туры за рубеж на десять-пятнадцать процентов. Все зависит от курса валют.На этом фоне как-то потерялась новость про Санкт-Петербург. Северная столица вводит курортный сбор: 100 рублей за сутки проживания в гостинице. Его начнут взимать с 1 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html
https://ria.ru/20230707/viza-1882866140.html
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туризм, новости - туризм, туристы, анапа, отдых в россии, финляндия, республика крым, германия, китай, иран, санкт-петербург
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Анапа, отдых в России, Финляндия, Республика Крым, Германия, Китай, Иран, Санкт-Петербург
Важное в туризме за неделю: пробки перед Крымом, толпы в Анапе

Важное в туризме за неделю: пробки перед Крымом, толпы в Анапе и проблемы в Европе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главной туристической новостью первой недели июля стала огромная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани. Понадобилось много усилий, чтобы автомобилисты смогли въезжать на полуостров с минимальной потерей времени. В Анапе тоже толпы — но не в очереди на въезд, а на пляжах, да и то не на всех. Турция подорожала, и это лишь начало, предупреждают эксперты. Страны Европы ужесточают правила въезда и получения виз. Стоит обратить внимание на Китай: "безвиз" вот-вот заработает. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.
В начале этой недели, 3 июля, пробка перед въездом на Крымский мост достигла рекордных 13 километров. Автотуристам тоннами раздавали воду, поставили биотуалеты.
"Рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля", — сообщил турпортал Крыма и напомнил о заправке.
В итоге к 5 июля на Крымском мосту нормализовалось движение в обе стороны. Но это не значит, что заторов больше не будет. Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев предложил туристам для проезда в Крым использовать новые регионы. Президент России Владимир Путин поручил оценить эту идею с точки зрения безопасности.
В Анапе свои проблемы. На неделе в Сети появилось видео с пляжей курорта. Отдыхающие вынуждены загорать стоя — мест нет. Власти опровергли: где-то больше людей, где-то меньше. "Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!" — прокомментировали РИА Новости в администрации города-курорта. Корреспондент РИА Новости убедился лично: места действительно есть, лишь на центральном пляже тесновато, но это обычное сезонное явление.
Девушка загорает на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Не только детский курорт. Где купаться, есть и развлекаться в Анапе
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В Турцию, по словам экспертов, россияне стали ездить с меньшей охотой: дорого. Приходится экономить.
В Германию и Финляндию, похоже, если ездить, то с опаской и быть готовым к проблемам. По крайней мере, в первую не стоит на личном транспорте – конфискуют. Об этом предупредило российское посольство. Ну а Финляндия ужесточит с 10 июля въезд в страну деловым туристам, абитуриентам и владельцам недвижимости. Тем более правительство страны одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз.
Поездки в Европу в целом становятся сложнее. Визовые центры ряда стран предупредили заявителей, что срок рассмотрения документов при выдаче шенгена будет длиннее.
Зато перспективы "безвиза" с Китаем становятся отчетливее. И не только с ним. Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном для скорейшего запуска безвизовых групповых поездок. Ожидается, что первые туристы смогут отправиться на отдых по такой схеме уже в июле.
Но в целом эксперты прогнозируют повышение цен на туры за рубеж на десять-пятнадцать процентов. Все зависит от курса валют.
На этом фоне как-то потерялась новость про Санкт-Петербург. Северная столица вводит курортный сбор: 100 рублей за сутки проживания в гостинице. Его начнут взимать с 1 апреля 2024 года.
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7 июля, 18:02
 
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