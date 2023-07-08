https://ria.ru/20230708/daydzhest-1882863735.html

Важное в туризме за неделю: пробки перед Крымом, толпы в Анапе

Важное в туризме за неделю: пробки перед Крымом, толпы в Анапе - РИА Новости, 08.07.2023

Важное в туризме за неделю: пробки перед Крымом, толпы в Анапе

Главной туристической новостью первой недели июля стала огромная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани. Понадобилось много усилий, чтобы автомобилисты... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T06:33

2023-07-08T06:33

2023-07-08T17:46

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главной туристической новостью первой недели июля стала огромная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани. Понадобилось много усилий, чтобы автомобилисты смогли въезжать на полуостров с минимальной потерей времени. В Анапе тоже толпы — но не в очереди на въезд, а на пляжах, да и то не на всех. Турция подорожала, и это лишь начало, предупреждают эксперты. Страны Европы ужесточают правила въезда и получения виз. Стоит обратить внимание на Китай: "безвиз" вот-вот заработает. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.В начале этой недели, 3 июля, пробка перед въездом на Крымский мост достигла рекордных 13 километров. Автотуристам тоннами раздавали воду, поставили биотуалеты."Рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля", — сообщил турпортал Крыма и напомнил о заправке.В итоге к 5 июля на Крымском мосту нормализовалось движение в обе стороны. Но это не значит, что заторов больше не будет. Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе. Губернатор региона Вениамин Кондратьев предложил туристам для проезда в Крым использовать новые регионы. Президент России Владимир Путин поручил оценить эту идею с точки зрения безопасности.В Анапе свои проблемы. На неделе в Сети появилось видео с пляжей курорта. Отдыхающие вынуждены загорать стоя — мест нет. Власти опровергли: где-то больше людей, где-то меньше. "Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!" — прокомментировали РИА Новости в администрации города-курорта. Корреспондент РИА Новости убедился лично: места действительно есть, лишь на центральном пляже тесновато, но это обычное сезонное явление.В Турцию, по словам экспертов, россияне стали ездить с меньшей охотой: дорого. Приходится экономить.В Германию и Финляндию, похоже, если ездить, то с опаской и быть готовым к проблемам. По крайней мере, в первую не стоит на личном транспорте – конфискуют. Об этом предупредило российское посольство. Ну а Финляндия ужесточит с 10 июля въезд в страну деловым туристам, абитуриентам и владельцам недвижимости. Тем более правительство страны одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз.Поездки в Европу в целом становятся сложнее. Визовые центры ряда стран предупредили заявителей, что срок рассмотрения документов при выдаче шенгена будет длиннее.Зато перспективы "безвиза" с Китаем становятся отчетливее. И не только с ним. Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном для скорейшего запуска безвизовых групповых поездок. Ожидается, что первые туристы смогут отправиться на отдых по такой схеме уже в июле.Но в целом эксперты прогнозируют повышение цен на туры за рубеж на десять-пятнадцать процентов. Все зависит от курса валют.На этом фоне как-то потерялась новость про Санкт-Петербург. Северная столица вводит курортный сбор: 100 рублей за сутки проживания в гостинице. Его начнут взимать с 1 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html

https://ria.ru/20230707/viza-1882866140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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