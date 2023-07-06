https://ria.ru/20230706/turtsiya-1882418890.html
Турагенты рассказали, как россияне экономят в Турции
Турагенты рассказали, как россияне экономят в Турции - РИА Новости, 06.07.2023
Турагенты рассказали, как россияне экономят в Турции
Резкое подорожание отдыха в Турции и ослабление рубля, по данным турагентов, привело к тому, что путешественники стали реже бронировать отели высокого класса... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T06:06
2023-07-06T06:06
2023-07-06T11:49
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Резкое подорожание отдыха в Турции и ослабление рубля, по данным турагентов, привело к тому, что путешественники стали реже бронировать отели высокого класса или стали сокращать количество дней на отдыхе, сообщает Tourdom.ru."Гостиницы премиум-класса у нас если и заказывают, то на меньшее количество дней, в связи с их недоступностью. В прошлом году "четверки" практически не спрашивали, а сейчас таких заявок много", — говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова. Среди востребованных, относительно недорогих отелей категории "пять звезд" специалисты называют Armas Bella Sun в Сиде (136 тысяч рублей за неделю на двоих в июле, с вылетом из Москвы), Cesars Resort в Сиде (148 тысяч). Хорошо продаются также четырехзвездочные Justiniano Club Alanya, Armas Beach, Camyuva Beach, Greenwood Kemer, Sea Gull, Club Dizalya, Lonicera, Pegasos.Небольшое снижение в продажах доли "пятерок" (на пять процентов) в пользу трех- и четырехзвездочных гостиниц и апартаментов видят и в сервисе онлайн-бронирования туров Level.Travel. Кроме того, из пятерки самых продаваемых отелей исчезли объекты стоимостью более 240 тысяч рублей.Некоторые туристы не могут себе позволить купить тур в отель с большой территорией и анимацией, но хотят поехать к морю. "Такие клиенты выбирают экономичные гостиницы городского типа в Аланье, спрос на эти варианты заметно вырос", — отметили в одном из турагентств.В частности, неплохо бронируют четырехзвездочные Hedef Kleopatra, Caretta Relax, Xeno Eftalia Resort, Krizantem, Ananas, Artemis Princess. "Все очень-очень бюджетные и хорошие, — отмечает Полина Алексашина (турагентство "Слетать.ру", Санкт-Петербург). — Hedef реновировали, открыли недавно. В Xeno Eftalia с маленькими детьми ездят".
https://ria.ru/20230705/turtsiya-1882316296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, турция, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Турция, куда можно лететь, Отдых на море
Турагенты рассказали, как россияне экономят в Турции
Российские туристы в Турции сокращают дни отдыха и выбирают отели меньшей звездности
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Резкое подорожание отдыха в Турции и ослабление рубля, по данным турагентов, привело к тому, что путешественники стали реже бронировать отели высокого класса или стали сокращать количество дней на отдыхе, сообщает
Tourdom.ru.
"Гостиницы премиум-класса у нас если и заказывают, то на меньшее количество дней, в связи с их недоступностью. В прошлом году "четверки" практически не спрашивали, а сейчас таких заявок много", — говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова. Среди востребованных, относительно недорогих отелей категории "пять звезд" специалисты называют Armas Bella Sun в Сиде (136 тысяч рублей за неделю на двоих в июле, с вылетом из Москвы), Cesars Resort в Сиде (148 тысяч). Хорошо продаются также четырехзвездочные Justiniano Club Alanya, Armas Beach, Camyuva Beach, Greenwood Kemer, Sea Gull, Club Dizalya, Lonicera, Pegasos.
Небольшое снижение в продажах доли "пятерок" (на пять процентов) в пользу трех- и четырехзвездочных гостиниц и апартаментов видят и в сервисе онлайн-бронирования туров Level.Travel. Кроме того, из пятерки самых продаваемых отелей исчезли объекты стоимостью более 240 тысяч рублей.
Некоторые туристы не могут себе позволить купить тур в отель с большой территорией и анимацией, но хотят поехать к морю. "Такие клиенты выбирают экономичные гостиницы городского типа в Аланье, спрос на эти варианты заметно вырос", — отметили в одном из турагентств.
В частности, неплохо бронируют четырехзвездочные Hedef Kleopatra, Caretta Relax, Xeno Eftalia Resort, Krizantem, Ananas, Artemis Princess. "Все очень-очень бюджетные и хорошие, — отмечает Полина Алексашина (турагентство "Слетать.ру", Санкт-Петербург). — Hedef реновировали, открыли недавно. В Xeno Eftalia с маленькими детьми ездят".
Для российских туристов отдых в Турции становится дорогим удовольствием