https://ria.ru/20230706/turtsiya-1882418890.html

Турагенты рассказали, как россияне экономят в Турции

Турагенты рассказали, как россияне экономят в Турции - РИА Новости, 06.07.2023

Турагенты рассказали, как россияне экономят в Турции

Резкое подорожание отдыха в Турции и ослабление рубля, по данным турагентов, привело к тому, что путешественники стали реже бронировать отели высокого класса... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T06:06

2023-07-06T06:06

2023-07-06T11:49

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

турция

куда можно лететь

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880556100_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0c4232b7139c4272bd726a5cd253529.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Резкое подорожание отдыха в Турции и ослабление рубля, по данным турагентов, привело к тому, что путешественники стали реже бронировать отели высокого класса или стали сокращать количество дней на отдыхе, сообщает Tourdom.ru."Гостиницы премиум-класса у нас если и заказывают, то на меньшее количество дней, в связи с их недоступностью. В прошлом году "четверки" практически не спрашивали, а сейчас таких заявок много", — говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова. Среди востребованных, относительно недорогих отелей категории "пять звезд" специалисты называют Armas Bella Sun в Сиде (136 тысяч рублей за неделю на двоих в июле, с вылетом из Москвы), Cesars Resort в Сиде (148 тысяч). Хорошо продаются также четырехзвездочные Justiniano Club Alanya, Armas Beach, Camyuva Beach, Greenwood Kemer, Sea Gull, Club Dizalya, Lonicera, Pegasos.Небольшое снижение в продажах доли "пятерок" (на пять процентов) в пользу трех- и четырехзвездочных гостиниц и апартаментов видят и в сервисе онлайн-бронирования туров Level.Travel. Кроме того, из пятерки самых продаваемых отелей исчезли объекты стоимостью более 240 тысяч рублей.Некоторые туристы не могут себе позволить купить тур в отель с большой территорией и анимацией, но хотят поехать к морю. "Такие клиенты выбирают экономичные гостиницы городского типа в Аланье, спрос на эти варианты заметно вырос", — отметили в одном из турагентств.В частности, неплохо бронируют четырехзвездочные Hedef Kleopatra, Caretta Relax, Xeno Eftalia Resort, Krizantem, Ananas, Artemis Princess. "Все очень-очень бюджетные и хорошие, — отмечает Полина Алексашина (турагентство "Слетать.ру", Санкт-Петербург). — Hedef реновировали, открыли недавно. В Xeno Eftalia с маленькими детьми ездят".

https://ria.ru/20230705/turtsiya-1882316296.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, турция, куда можно лететь, отдых на море