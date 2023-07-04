https://ria.ru/20230704/krym-1882180460.html

Краснодарский губернатор: туристы могут ехать в Крым через новые регионы

Краснодарский губернатор: туристы могут ехать в Крым через новые регионы - РИА Новости, 04.07.2023

Краснодарский губернатор: туристы могут ехать в Крым через новые регионы

Туристы на легковых автомобилях могут использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы, можно информировать их о такой возможности еще до въезда в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:53

2023-07-04T15:53

2023-07-04T16:08

туризм

новости - туризм

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

республика крым

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Туристы на легковых автомобилях могут использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы, можно информировать их о такой возможности еще до въезда в Краснодарский край, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Президент предложил обсудить ситуацию со скоплением автомобилей на подъезде к Крымскому мосту.Кондратьев напомнил, что транспортный коридор через новые регионы был запущен после теракта на Крымском мосту. Грузопоток был перераспределен, это позволило снять напряжение в ситуации с грузоперевозками в Крым."В случае кратного возрастания скопления легкового транспорта предлагаю использовать этот транспортный коридор также и для легковых автомобилей, то есть информировать автолюбителей о возможности объезда Крымского моста еще до въезда в Краснодарский край", - сказал Кондратьев.Губернатор добавил, что для туристов проезд через новые регионы будет предметом гордости, а для жителей регионов будет важно, что через них идет туристический поток.

https://ria.ru/20230704/krym-1882087160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия, республика крым