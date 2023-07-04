https://ria.ru/20230704/krym-1882180460.html
Краснодарский губернатор: туристы могут ехать в Крым через новые регионы
Краснодарский губернатор: туристы могут ехать в Крым через новые регионы - РИА Новости, 04.07.2023
Краснодарский губернатор: туристы могут ехать в Крым через новые регионы
Туристы на легковых автомобилях могут использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы, можно информировать их о такой возможности еще до въезда в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:53
2023-07-04T15:53
2023-07-04T16:08
туризм
новости - туризм
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Туристы на легковых автомобилях могут использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы, можно информировать их о такой возможности еще до въезда в Краснодарский край, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Президент предложил обсудить ситуацию со скоплением автомобилей на подъезде к Крымскому мосту.Кондратьев напомнил, что транспортный коридор через новые регионы был запущен после теракта на Крымском мосту. Грузопоток был перераспределен, это позволило снять напряжение в ситуации с грузоперевозками в Крым."В случае кратного возрастания скопления легкового транспорта предлагаю использовать этот транспортный коридор также и для легковых автомобилей, то есть информировать автолюбителей о возможности объезда Крымского моста еще до въезда в Краснодарский край", - сказал Кондратьев.Губернатор добавил, что для туристов проезд через новые регионы будет предметом гордости, а для жителей регионов будет важно, что через них идет туристический поток.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия, Республика Крым
Краснодарский губернатор: туристы могут ехать в Крым через новые регионы
Краснодарский губернатор Кондратьев: туристы могут ехать в Крым через новые регионы
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Туристы на легковых автомобилях могут использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы, можно информировать их о такой возможности еще до въезда в Краснодарский край, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Президент РФ Владимир Путин
во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Президент предложил обсудить ситуацию со скоплением автомобилей на подъезде к Крымскому мосту.
Кондратьев напомнил, что транспортный коридор через новые регионы был запущен после теракта на Крымском мосту. Грузопоток был перераспределен, это позволило снять напряжение в ситуации с грузоперевозками в Крым.
"В случае кратного возрастания скопления легкового транспорта предлагаю использовать этот транспортный коридор также и для легковых автомобилей, то есть информировать автолюбителей о возможности объезда Крымского моста еще до въезда в Краснодарский край", - сказал Кондратьев.
Губернатор добавил, что для туристов проезд через новые регионы будет предметом гордости, а для жителей регионов будет важно, что через них идет туристический поток.
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