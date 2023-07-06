https://ria.ru/20230706/germaniya-1882537788.html

Российское посольство призвало не въезжать в Германию на автомобилях

Российское посольство призвало не въезжать в Германию на автомобилях - РИА Новости, 06.07.2023

Российское посольство призвало не въезжать в Германию на автомобилях

Посольство Российской Федерации в Германии на своем сайте призвало воздержаться от ввоза в страну автомобилей с российскими номерами ввиду участившихся случаев... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:42

2023-07-06T11:42

2023-07-06T13:16

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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Германии на своем сайте призвало воздержаться от ввоза в страну автомобилей с российскими номерами ввиду участившихся случаев конфискации. "До прояснения ситуации (соответствующие шаги посольством и консульскими представительствами предприняты) убедительно рекомендуем гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами", - говорится в комментарии посольства в Берлине. Ранее сообщалось, что участились случаи конфискации германскими таможенниками автомобилей с российскими номерами. Пострадавшим инкриминируется нарушение санкционного закона ФРГ "О внешней торговле". "Аргументы, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются", - отмечают в посольстве. По данным дипведомства, российских граждан также предупреждают о возможности уголовного преследования в связи с нарушением немецкого законодательства.

https://ria.ru/20230703/sholts-1881992351.html

https://ria.ru/20230621/germaniya-1879524177.html

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Дарья Буймова

в мире, германия, россия, берлин (город), туризм, новости - туризм