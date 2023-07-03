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Турпортал опубликовал рекомендации для проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 03.07.2023
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Туризм
 
14:21 03.07.2023 (обновлено: 15:51 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/most-1881922040.html
Турпортал опубликовал рекомендации для проезда по Крымскому мосту
Турпортал опубликовал рекомендации для проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 03.07.2023
Турпортал опубликовал рекомендации для проезда по Крымскому мосту
Официальный туристический портал Крыма Travel Crimea опубликовал рекомендации туристам для проезда по Крымскому мосту. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:21
2023-07-03T15:51
туризм
краснодарский край
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Официальный туристический портал Крыма Travel Crimea опубликовал рекомендации туристам для проезда по Крымскому мосту. Последние три дня перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 километров. "Рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля", - говорится в сообщении. Кроме того, рекомендуется перед мостом заехать на АЗС, наполнить бак бензином, купить в дорогу необходимые товары. Там же в туристско-информационном центре можно получить информацию об отдыхе в Крыму. Турпортал также рекомендовал следить за дорожной обстановкой в Яндекс.Навигаторе. В случае возникновения проблем туристам посоветовали звонить на горячую линию министерства курортов Крыма по телефону 8-800-511-80-18.
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РИА Новости
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353
60
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Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту
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краснодарский край, общество
Туризм, Краснодарский край, Общество
Турпортал опубликовал рекомендации для проезда по Крымскому мосту

Турпортал Travel Crimea опубликовал рекомендации для проезда по Крымскому мосту

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Официальный туристический портал Крыма Travel Crimea опубликовал рекомендации туристам для проезда по Крымскому мосту.
Последние три дня перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 километров.
"Рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля", - говорится в сообщении.
Кроме того, рекомендуется перед мостом заехать на АЗС, наполнить бак бензином, купить в дорогу необходимые товары. Там же в туристско-информационном центре можно получить информацию об отдыхе в Крыму.
Турпортал также рекомендовал следить за дорожной обстановкой в Яндекс.Навигаторе. В случае возникновения проблем туристам посоветовали звонить на горячую линию министерства курортов Крыма по телефону 8-800-511-80-18.
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