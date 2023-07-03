https://ria.ru/20230703/most-1881922040.html

Турпортал опубликовал рекомендации для проезда по Крымскому мосту

Турпортал опубликовал рекомендации для проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 03.07.2023

Турпортал опубликовал рекомендации для проезда по Крымскому мосту

Официальный туристический портал Крыма Travel Crimea опубликовал рекомендации туристам для проезда по Крымскому мосту. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:21

2023-07-03T14:21

2023-07-03T15:51

туризм

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881944780_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f39f474e3b92aaff28c5f70e14575112.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Официальный туристический портал Крыма Travel Crimea опубликовал рекомендации туристам для проезда по Крымскому мосту. Последние три дня перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 километров. "Рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля", - говорится в сообщении. Кроме того, рекомендуется перед мостом заехать на АЗС, наполнить бак бензином, купить в дорогу необходимые товары. Там же в туристско-информационном центре можно получить информацию об отдыхе в Крыму. Турпортал также рекомендовал следить за дорожной обстановкой в Яндекс.Навигаторе. В случае возникновения проблем туристам посоветовали звонить на горячую линию министерства курортов Крыма по телефону 8-800-511-80-18.

https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту 2023-07-03T14:21 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, общество