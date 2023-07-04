https://ria.ru/20230704/vizy-1882157465.html
Эксперты рассказали об изменении правил получения виз в страны ЕС
Эксперты рассказали об изменении правил получения виз в страны ЕС - РИА Новости, 04.07.2023
Эксперты рассказали об изменении правил получения виз в страны ЕС
Визовые центы ряда европейских стран предупредили заявителей, что срок рассмотрения документов при выдаче шенгена станет длиннее. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:23
2023-07-04T15:23
2023-07-04T15:25
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Визовые центы ряда европейских стран предупредили заявителей, что срок рассмотрения документов при выдаче шенгена станет длиннее.Так, визовый центр Италии сообщил об увеличении времени обработки запросов, которые теперь должны подаваться минимум за 15 рабочих дней до начала поездки. Сроки рассмотрения бумаг могут достигать 30 календарных дней. Ранее сотрудники успевали принять решение в течение двух недель.По словам автора телеграм-канала Juliya Visa Юлии Валд, изменения коснутся и туристов, собирающихся в Испанию."Теперь прием документов будет осуществляться не ранее, чем за 45 дней до поездки. В консульстве не хватает сотрудников, и документы будут рассматривать более длительное время", — пояснила она.На практике документы в визовом центре у клиентов принимают и при более близких датах вылета, но нужно подписать бумагу, что путешественники ознакомлены с новыми правилами. Ранее обратиться за визой можно было как минимум за 15 дней до вылета."Сейчас мы срочно переделываем бронирования, досылаем документы, клиенты сдвигают даты поездок. В визовом центе понимают сложность ситуации и идут навстречу", — рассказала эксперт.
https://ria.ru/20230704/vizy-1882092017.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, италия, испания, евросоюз, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Италия, Испания, Евросоюз, Визы
Эксперты рассказали об изменении правил получения виз в страны ЕС
Визовые центры Италии и Испании изменили сроки рассмотрения документов на шенген
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Визовые центы ряда европейских стран предупредили заявителей, что срок рассмотрения документов при выдаче шенгена станет длиннее.
Так, визовый центр Италии сообщил
об увеличении времени обработки запросов, которые теперь должны подаваться минимум за 15 рабочих дней до начала поездки. Сроки рассмотрения бумаг могут достигать 30 календарных дней. Ранее сотрудники успевали принять решение в течение двух недель.
По словам автора телеграм-канала Juliya Visa
Юлии Валд, изменения коснутся и туристов, собирающихся в Испанию.
"Теперь прием документов будет осуществляться не ранее, чем за 45 дней до поездки. В консульстве не хватает сотрудников, и документы будут рассматривать более длительное время", — пояснила она.
На практике документы в визовом центре у клиентов принимают и при более близких датах вылета, но нужно подписать бумагу, что путешественники ознакомлены с новыми правилами. Ранее обратиться за визой можно было как минимум за 15 дней до вылета.
"Сейчас мы срочно переделываем бронирования, досылаем документы, клиенты сдвигают даты поездок. В визовом центе понимают сложность ситуации и идут навстречу", — рассказала эксперт.
Эксперты по визам предупредили туристов о "серых" посредниках