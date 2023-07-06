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Финляндия ужесточит въезд для россиян с 10 июля - РИА Новости, 06.07.2023
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16:53 06.07.2023 (обновлено: 18:45 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882629571.html
Финляндия ужесточит въезд для россиян с 10 июля
Финляндия ужесточит въезд для россиян с 10 июля - РИА Новости, 06.07.2023
Финляндия ужесточит въезд для россиян с 10 июля
Финляндия ужесточит с 10 июля въезд в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, сообщает в четверг финское внешнеполитическое... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:53
2023-07-06T18:45
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Финляндия ужесточит с 10 июля въезд в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, сообщает в четверг финское внешнеполитическое ведомство."Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов… Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.Бизнесменам будет разрешено въезжать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен, владельцы недвижимости должны будут обосновать пограничнику причины своего личного присутствия, абитуриентам будет разрешено участвовать только в программах, ведущих к получению стипендии, это исключит участие, например, в курсах, поясняет МИД.Ранее в четверг правительство Финляндии одобрило сохранение бессрочных ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз.
https://ria.ru/20230706/ogranicheniya-1882589628.html
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Финляндия ужесточит въезд для россиян с 10 июля

Финляндия ужесточит с 10 июля въезд студентам и владельцам недвижимости из России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГород Хельсинки
Город Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Город Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Финляндия ужесточит с 10 июля въезд в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, сообщает в четверг финское внешнеполитическое ведомство.
«
"Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов… Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд для россиян
Вчера, 14:36
Бизнесменам будет разрешено въезжать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен, владельцы недвижимости должны будут обосновать пограничнику причины своего личного присутствия, абитуриентам будет разрешено участвовать только в программах, ведущих к получению стипендии, это исключит участие, например, в курсах, поясняет МИД.
Ранее в четверг правительство Финляндии одобрило сохранение бессрочных ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз.
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вас предупреждали. Россия нанесла Финляндии ответный удар
Вчера, 14:57
 
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