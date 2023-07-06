https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882629571.html

Финляндия ужесточит въезд для россиян с 10 июля

Финляндия ужесточит въезд для россиян с 10 июля - РИА Новости, 06.07.2023

Финляндия ужесточит въезд для россиян с 10 июля

Финляндия ужесточит с 10 июля въезд в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, сообщает в четверг финское внешнеполитическое... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:53

2023-07-06T16:53

2023-07-06T18:45

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Финляндия ужесточит с 10 июля въезд в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, сообщает в четверг финское внешнеполитическое ведомство."Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов… Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.Бизнесменам будет разрешено въезжать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен, владельцы недвижимости должны будут обосновать пограничнику причины своего личного присутствия, абитуриентам будет разрешено участвовать только в программах, ведущих к получению стипендии, это исключит участие, например, в курсах, поясняет МИД.Ранее в четверг правительство Финляндии одобрило сохранение бессрочных ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз.

https://ria.ru/20230706/ogranicheniya-1882589628.html

https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html

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финляндия, россия, туризм - радио sputnik