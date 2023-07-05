https://ria.ru/20230705/plyazh-1882414929.html

Власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами

Власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами - РИА Новости, 05.07.2023

Власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами

Власти кубанской Анапы после появления видео с переполненными пляжами пояснили РИА Новости, что мест достаточно, много людей только в центральных зонах отдыха. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:54

2023-07-05T16:54

2023-07-05T18:43

туризм

анапа

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Власти кубанской Анапы после появления видео с переполненными пляжами пояснили РИА Новости, что мест достаточно, много людей только в центральных зонах отдыха. В интернете появились видеозаписи, на которых пляжи переполнены туристами, сообщается, что люди вынуждены загорать стоя и на катамаранах и что якобы в Анапе "мест больше нет". "Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!" — прокомментировали РИА Новости в администрации города-курорта.Отмечается, что много отдыхающих скапливается только на центральных пляжах, при этом в Анапе свыше 40 километров песчаных и галечных пляжей — это самые протяженные пляжные территории на черноморском побережье. В Анапе сейчас работают более 1,5 тысячи объектов размещения. По состоянию на 3 июля единовременно на курорте пребывает 155 тысяч человек, средняя заполняемость средств размещения превышает 90%, рассказали РИА Новости в администрации курорта.

https://ria.ru/20230704/gelendzhik-1881982360.html

анапа

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анапа, новости - туризм