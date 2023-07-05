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Власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами - РИА Новости, 05.07.2023
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Туризм
 
16:54 05.07.2023 (обновлено: 18:43 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/plyazh-1882414929.html
Власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами
Власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами - РИА Новости, 05.07.2023
Власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами
Власти кубанской Анапы после появления видео с переполненными пляжами пояснили РИА Новости, что мест достаточно, много людей только в центральных зонах отдыха. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:54
2023-07-05T18:43
туризм
анапа
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Власти кубанской Анапы после появления видео с переполненными пляжами пояснили РИА Новости, что мест достаточно, много людей только в центральных зонах отдыха. В интернете появились видеозаписи, на которых пляжи переполнены туристами, сообщается, что люди вынуждены загорать стоя и на катамаранах и что якобы в Анапе "мест больше нет". "Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!" — прокомментировали РИА Новости в администрации города-курорта.Отмечается, что много отдыхающих скапливается только на центральных пляжах, при этом в Анапе свыше 40 километров песчаных и галечных пляжей — это самые протяженные пляжные территории на черноморском побережье. В Анапе сейчас работают более 1,5 тысячи объектов размещения. По состоянию на 3 июля единовременно на курорте пребывает 155 тысяч человек, средняя заполняемость средств размещения превышает 90%, рассказали РИА Новости в администрации курорта.
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анапа, новости - туризм
Туризм, Анапа, Новости - Туризм
Власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами

Власти Анапы после видео с толпами на пляжах заявили о достаточном количестве мест на них

© iStock.com / AlbinaTiplyashinaДевушки загорают на пляже в Анапе
Девушки загорают на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© iStock.com / AlbinaTiplyashina
Девушки загорают на пляже в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Власти кубанской Анапы после появления видео с переполненными пляжами пояснили РИА Новости, что мест достаточно, много людей только в центральных зонах отдыха.
В интернете появились видеозаписи, на которых пляжи переполнены туристами, сообщается, что люди вынуждены загорать стоя и на катамаранах и что якобы в Анапе "мест больше нет".
"Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!" — прокомментировали РИА Новости в администрации города-курорта.
Отмечается, что много отдыхающих скапливается только на центральных пляжах, при этом в Анапе свыше 40 километров песчаных и галечных пляжей — это самые протяженные пляжные территории на черноморском побережье.
В Анапе сейчас работают более 1,5 тысячи объектов размещения. По состоянию на 3 июля единовременно на курорте пребывает 155 тысяч человек, средняя заполняемость средств размещения превышает 90%, рассказали РИА Новости в администрации курорта.
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