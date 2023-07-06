https://ria.ru/20230706/tury-1882636799.html

Эксперты прогнозируют повышение цен на туры за рубеж

Эксперты прогнозируют повышение цен на туры за рубеж - РИА Новости, 06.07.2023

Эксперты прогнозируют повышение цен на туры за рубеж

Цены на зарубежные путевки из России вырастут в июле на 10-15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, если будет сохраняться текущая волатильность на... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:10

2023-07-06T18:10

2023-07-06T18:10

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Цены на зарубежные путевки из России вырастут в июле на 10-15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, если будет сохраняться текущая волатильность на валютном рынке, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Сейчас мы видим волатильность от шести до десяти процентов в неделю по курсу. И если такая тенденция будет сохраняться, то изменения цены на международные путешествия по сравнению с предыдущим месяцем составят 10-15 процентов в большую сторону. Что будет дальше - можно будет понимать исходя из текущего курса. Они могут пойти как вверх, так и вниз", - сказал Горин. Он подчеркнул, что изменение цены турпакета не всегда напрямую связано с изменением курса валют. Эксперт указал, что на стоимость путешествий, в первую очередь, влияет стоимость международных перелетов, которая из-за большего объема авиационной перевозки в 2023 году, показывала даже снижение. "Средний чек международного авиабилета в этом году понизился на 23 процента, доля авиационной перевозки в турпакете составляет от 50 до 70 процентов, поэтому для прогноза изменения общей цены турпродукта - стоимости пакетного тура - нужно учитывать курс валюты, стоимость перевозки и валютные цены поставщиков (отелей), которые тоже могут этой ценой управлять. Сейчас многие принимающие компании и туроператоры искусственно снижают стоимость в валюте, чтобы поддержать спрос", - рассказал вице-президент РСТ.Ранее в четверг курс евро на Московской бирже краткосрочно подскакивал выше 102 рублей, курс доллара поднимался выше 93 рублей - оба впервые с марта 2022 года.

https://ria.ru/20230630/turoperatory-1881515822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), курс рубля, туры