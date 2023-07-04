https://ria.ru/20230704/otdykh-1882180920.html

Путин поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы

Путин поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы - РИА Новости, 04.07.2023

Путин поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы

Направить поток туристов в Крым через новые регионы России, минуя Краснодарский край, можно будет только с соблюдением всех мер безопасности, заявил Владимир... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:55

2023-07-04T15:55

2023-07-04T17:00

туризм

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владимир путин

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Направить поток туристов в Крым через новые регионы России, минуя Краснодарский край, можно будет только с соблюдением всех мер безопасности, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.Использовать транспортный коридор по новым территориям, чтобы решить проблему с пробками на въезде на Крымский мост, предложил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что туристов можно информировать о возможности объезда еще до того, как они въедут в Краснодарский край. А поездка по новым территориям России, по мнению губернатора, станет для них предметом гордости."Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен", — отреагировал на это предложение президент.Он поручил всем ведомствам — региональным властям, транспортным органам, МЧС и МВД — работать слаженно и делать все для граждан."Если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь им нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд на Крымский полуостров", — добавил Путин.Он попросил министра транспорта Виталия Савельева постоянно быть на связи и сообщать, если понадобится дополнительная помощь.В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в августе возможно образование пробок в обратном направлении, но власти уже готовятся реагировать и действовать слаженно.В выходные дни на въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали скапливаться автомобили. Заторы связаны с увеличением потока машин, так как каждую необходимо досмотреть. Минтранс сообщил об открытии дополнительных пунктов. В понедельник пробка растянулась на 13 километров, сегодня сообщалось о заторе в 7,3 километра.

https://ria.ru/20230703/krym-1881946227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, владимир путин, россия