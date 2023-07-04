Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:55 04.07.2023 (обновлено: 17:00 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/otdykh-1882180920.html
Путин поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы
Путин поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы - РИА Новости, 04.07.2023
Путин поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы
Направить поток туристов в Крым через новые регионы России, минуя Краснодарский край, можно будет только с соблюдением всех мер безопасности, заявил Владимир... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:55
2023-07-04T17:00
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882189352_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_13beef85c1746ead7b5a0cb6508391b8.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Направить поток туристов в Крым через новые регионы России, минуя Краснодарский край, можно будет только с соблюдением всех мер безопасности, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.Использовать транспортный коридор по новым территориям, чтобы решить проблему с пробками на въезде на Крымский мост, предложил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что туристов можно информировать о возможности объезда еще до того, как они въедут в Краснодарский край. А поездка по новым территориям России, по мнению губернатора, станет для них предметом гордости.&quot;Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен&quot;, — отреагировал на это предложение президент.Он поручил всем ведомствам — региональным властям, транспортным органам, МЧС и МВД — работать слаженно и делать все для граждан."Если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь им нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд на Крымский полуостров", — добавил Путин.Он попросил министра транспорта Виталия Савельева постоянно быть на связи и сообщать, если понадобится дополнительная помощь.В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в августе возможно образование пробок в обратном направлении, но власти уже готовятся реагировать и действовать слаженно.В выходные дни на въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали скапливаться автомобили. Заторы связаны с увеличением потока машин, так как каждую необходимо досмотреть. Минтранс сообщил об открытии дополнительных пунктов. В понедельник пробка растянулась на 13 километров, сегодня сообщалось о заторе в 7,3 километра.
https://ria.ru/20230703/krym-1881946227.html
https://ria.ru/20230628/tropy-1880991255.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882189352_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_c23060fcf1020253939ba9b295370433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, владимир путин, россия
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия
Путин поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы

Путин поручил оценить идею направления турпотоков в Крым через новые территории

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Направить поток туристов в Крым через новые регионы России, минуя Краснодарский край, можно будет только с соблюдением всех мер безопасности, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Использовать транспортный коридор по новым территориям, чтобы решить проблему с пробками на въезде на Крымский мост, предложил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что туристов можно информировать о возможности объезда еще до того, как они въедут в Краснодарский край. А поездка по новым территориям России, по мнению губернатора, станет для них предметом гордости.
«

"Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен", — отреагировал на это предложение президент.

Он поручил всем ведомствам — региональным властям, транспортным органам, МЧС и МВД — работать слаженно и делать все для граждан.
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Туристам, попавшим в пробки на Крымском мосту, вернут потерянные средства
3 июля, 15:43
"Если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь им нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд на Крымский полуостров", — добавил Путин.
Он попросил министра транспорта Виталия Савельева постоянно быть на связи и сообщать, если понадобится дополнительная помощь.
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в августе возможно образование пробок в обратном направлении, но власти уже готовятся реагировать и действовать слаженно.
В выходные дни на въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали скапливаться автомобили. Заторы связаны с увеличением потока машин, так как каждую необходимо досмотреть. Минтранс сообщил об открытии дополнительных пунктов. В понедельник пробка растянулась на 13 километров, сегодня сообщалось о заторе в 7,3 километра.
Туристическая тропа к достопримечательности останцу Лягушка на Сахалине - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Путин призвал шире представлять в сети информацию о туристических тропах
28 июня, 20:50
 
ТуризмНовости - ТуризмВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала