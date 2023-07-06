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Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд для россиян - РИА Новости, 06.07.2023
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Туризм
 
14:36 06.07.2023 (обновлено: 14:55 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/ogranicheniya-1882589628.html
Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд для россиян
Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд для россиян - РИА Новости, 06.07.2023
Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд для россиян
Правительство Финляндии на заседании в четверг одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз, следует из... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:36
2023-07-06T14:55
туризм
россия
финляндия
новости - туризм
шенгенская зона
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Правительство Финляндии на заседании в четверг одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз, следует из опубликованных решений кабмина."Правительство принимает принципиальное решение о руководящих принципах сохранения ограничений на въезд граждан Российской Федерации в целях обеспечения международных отношений Финляндии", - говорится в сообщении.Цель данного решения - создать условия для бессрочного продолжения приостановки несущественных поездок граждан Российской Федерации в Финляндию и транзитных перевозок через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны, а также ограничение выдачи виз в России, уточняет кабмин.
https://ria.ru/20230706/mid-1882560651.html
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россия, финляндия, новости - туризм, шенгенская зона
Туризм, Россия, Финляндия, Новости - Туризм, Шенгенская зона
Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд для россиян

Власти Финляндии одобрили бессрочное сохранение ограничений на въезд и визы для россиян

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Правительство Финляндии на заседании в четверг одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз, следует из опубликованных решений кабмина.
"Правительство принимает принципиальное решение о руководящих принципах сохранения ограничений на въезд граждан Российской Федерации в целях обеспечения международных отношений Финляндии", - говорится в сообщении.
Цель данного решения - создать условия для бессрочного продолжения приостановки несущественных поездок граждан Российской Федерации в Финляндию и транзитных перевозок через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны, а также ограничение выдачи виз в России, уточняет кабмин.
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