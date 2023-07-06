https://ria.ru/20230706/ogranicheniya-1882589628.html

Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд для россиян

Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд для россиян - РИА Новости, 06.07.2023

Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд для россиян

Правительство Финляндии на заседании в четверг одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз, следует из... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:36

2023-07-06T14:36

2023-07-06T14:55

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Правительство Финляндии на заседании в четверг одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз, следует из опубликованных решений кабмина."Правительство принимает принципиальное решение о руководящих принципах сохранения ограничений на въезд граждан Российской Федерации в целях обеспечения международных отношений Финляндии", - говорится в сообщении.Цель данного решения - создать условия для бессрочного продолжения приостановки несущественных поездок граждан Российской Федерации в Финляндию и транзитных перевозок через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны, а также ограничение выдачи виз в России, уточняет кабмин.

https://ria.ru/20230706/mid-1882560651.html

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россия, финляндия, новости - туризм, шенгенская зона