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Корреспондент РИА Новости показал обстановку на пляжах в Анапе - РИА Новости, 05.07.2023
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Туризм
 
22:56 05.07.2023 (обновлено: 23:04 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/anapa-1882476990.html
Корреспондент РИА Новости показал обстановку на пляжах в Анапе
Корреспондент РИА Новости показал обстановку на пляжах в Анапе - РИА Новости, 05.07.2023
Корреспондент РИА Новости показал обстановку на пляжах в Анапе
Свободных пляжей в краснодарской Анапе достаточно, в том числе в черте города, на некоторых из них практически нет отдыхающих, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:56
2023-07-05T23:04
туризм
анапа
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АНАПА, 5 июл - РИА Новости. Свободных пляжей в краснодарской Анапе достаточно, в том числе в черте города, на некоторых из них практически нет отдыхающих, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в интернете появились видеозаписи, на которых пляжи Анапы переполнены туристами — как утверждается, люди вынуждены загорать стоя и на катамаранах, и якобы в Анапе "мест больше нет". Позднее в администрации города-курорта сообщили РИА Новости, что мест для отдыхающих достаточно, а многолюдно только в центральных зонах отдыха. Корреспондент РИА Новости побывала на нескольких пляжах в самой Анапе, а также за чертой города. Скопления людей нигде нет, за исключением центрального городского пляжа, однако и там ситуация стандартная для летнего высокого сезона, такие "толпы" там - ежегодное явление. При этом в городе есть еще несколько песчаных и галечных пляжей, где, на первый взгляд, отдыхающих даже меньше по сравнению с прошлым годом. Пляжи под Анапой - в Витязево, Джемете, Благовещенской и Сукко - также достаточно свободны для середины лета. В Анапе свыше 40 километров песчаных и галечных пляжей - это самые протяженные пляжные территории на черноморском побережье России.
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анапа
Туризм, Анапа
Корреспондент РИА Новости показал обстановку на пляжах в Анапе

Корреспондент РИА Новости убедился, что в Анапе достаточно свободных пляжей для отдыхающих

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в Анапе
Люди отдыхают на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди отдыхают на пляже в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНАПА, 5 июл - РИА Новости. Свободных пляжей в краснодарской Анапе достаточно, в том числе в черте города, на некоторых из них практически нет отдыхающих, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в интернете появились видеозаписи, на которых пляжи Анапы переполнены туристами — как утверждается, люди вынуждены загорать стоя и на катамаранах, и якобы в Анапе "мест больше нет". Позднее в администрации города-курорта сообщили РИА Новости, что мест для отдыхающих достаточно, а многолюдно только в центральных зонах отдыха.
Корреспондент РИА Новости побывала на нескольких пляжах в самой Анапе, а также за чертой города. Скопления людей нигде нет, за исключением центрального городского пляжа, однако и там ситуация стандартная для летнего высокого сезона, такие "толпы" там - ежегодное явление.
При этом в городе есть еще несколько песчаных и галечных пляжей, где, на первый взгляд, отдыхающих даже меньше по сравнению с прошлым годом. Пляжи под Анапой - в Витязево, Джемете, Благовещенской и Сукко - также достаточно свободны для середины лета.
В Анапе свыше 40 километров песчаных и галечных пляжей - это самые протяженные пляжные территории на черноморском побережье России.
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