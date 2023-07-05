https://ria.ru/20230705/anapa-1882476990.html

Корреспондент РИА Новости показал обстановку на пляжах в Анапе

Корреспондент РИА Новости показал обстановку на пляжах в Анапе - РИА Новости, 05.07.2023

Корреспондент РИА Новости показал обстановку на пляжах в Анапе

Свободных пляжей в краснодарской Анапе достаточно, в том числе в черте города, на некоторых из них практически нет отдыхающих, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T22:56

2023-07-05T22:56

2023-07-05T23:04

туризм

анапа

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АНАПА, 5 июл - РИА Новости. Свободных пляжей в краснодарской Анапе достаточно, в том числе в черте города, на некоторых из них практически нет отдыхающих, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в интернете появились видеозаписи, на которых пляжи Анапы переполнены туристами — как утверждается, люди вынуждены загорать стоя и на катамаранах, и якобы в Анапе "мест больше нет". Позднее в администрации города-курорта сообщили РИА Новости, что мест для отдыхающих достаточно, а многолюдно только в центральных зонах отдыха. Корреспондент РИА Новости побывала на нескольких пляжах в самой Анапе, а также за чертой города. Скопления людей нигде нет, за исключением центрального городского пляжа, однако и там ситуация стандартная для летнего высокого сезона, такие "толпы" там - ежегодное явление. При этом в городе есть еще несколько песчаных и галечных пляжей, где, на первый взгляд, отдыхающих даже меньше по сравнению с прошлым годом. Пляжи под Анапой - в Витязево, Джемете, Благовещенской и Сукко - также достаточно свободны для середины лета. В Анапе свыше 40 километров песчаных и галечных пляжей - это самые протяженные пляжные территории на черноморском побережье России.

https://ria.ru/20230601/plyazhi-1875389734.html

анапа

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анапа