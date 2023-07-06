https://ria.ru/20230706/turizm-1882537047.html
Россия обменялась списками туристических организаций с Китаем и Ираном
Россия обменялась списками туристических организаций с Китаем и Ираном - РИА Новости, 06.07.2023
Россия обменялась списками туристических организаций с Китаем и Ираном
Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном для скорейшего запуска безвизовых групповых поездок, говорится в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:35
2023-07-06T11:35
2023-07-06T12:21
туризм
россия
китай
иран
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном для скорейшего запуска безвизовых групповых поездок, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ."Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимую для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых туристических поездках", - сообщили в ведомстве.Там уточнили, что в ближайшее время Минэкономразвития проведет серию вебинаров по правилам реализации механизма безвизовых групповых туристических обменов для участников соглашений и представителей российской туристической отрасли.В ведомстве также пояснили, что на сайте министерства размещены информационные материалы, инструкции, типовые документы и списки российских туроператоров, имеющих право осуществлять деятельность в рамках реализации межправительственных соглашений с Китаем и Ираном.В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из КНР актуализированный список компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, готовых к приему китайских туристов на 2023-2024 год.Решетников в конце марта сообщил, что Россия и Иран в текущем году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами. Соглашение было заключено 1 июля 2021 года. В рамках него граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней. А возглавлять группу должен представитель направившей ее туристической организации.
https://ria.ru/20230629/turizm-1881209623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, иран, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Россия, Китай, Иран, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
Россия обменялась списками туристических организаций с Китаем и Ираном
Россия обменялась списками турорганизаций с Китаем и Ираном для запуска безвизовых поездок
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном для скорейшего запуска безвизовых групповых поездок, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.
"Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимую для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых туристических поездках", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что в ближайшее время Минэкономразвития проведет серию вебинаров по правилам реализации механизма безвизовых групповых туристических обменов для участников соглашений и представителей российской туристической отрасли.
В ведомстве также пояснили, что на сайте министерства размещены информационные материалы, инструкции, типовые документы и списки российских туроператоров, имеющих право осуществлять деятельность в рамках реализации межправительственных соглашений с Китаем и Ираном.
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В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из КНР актуализированный список компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников
уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, готовых к приему китайских туристов на 2023-2024 год.
Решетников в конце марта сообщил, что Россия и Иран в текущем году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами. Соглашение было заключено 1 июля 2021 года. В рамках него граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней. А возглавлять группу должен представитель направившей ее туристической организации.
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