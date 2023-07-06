https://ria.ru/20230706/turizm-1882537047.html

Россия обменялась списками туристических организаций с Китаем и Ираном

Россия обменялась списками туристических организаций с Китаем и Ираном - РИА Новости, 06.07.2023

Россия обменялась списками туристических организаций с Китаем и Ираном

Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном для скорейшего запуска безвизовых групповых поездок, говорится в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:35

2023-07-06T11:35

2023-07-06T12:21

туризм

россия

китай

иран

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном для скорейшего запуска безвизовых групповых поездок, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ."Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимую для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых туристических поездках", - сообщили в ведомстве.Там уточнили, что в ближайшее время Минэкономразвития проведет серию вебинаров по правилам реализации механизма безвизовых групповых туристических обменов для участников соглашений и представителей российской туристической отрасли.В ведомстве также пояснили, что на сайте министерства размещены информационные материалы, инструкции, типовые документы и списки российских туроператоров, имеющих право осуществлять деятельность в рамках реализации межправительственных соглашений с Китаем и Ираном.В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из КНР актуализированный список компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, готовых к приему китайских туристов на 2023-2024 год.Решетников в конце марта сообщил, что Россия и Иран в текущем году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами. Соглашение было заключено 1 июля 2021 года. В рамках него граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней. А возглавлять группу должен представитель направившей ее туристической организации.

https://ria.ru/20230629/turizm-1881209623.html

https://ria.ru/20230628/turizm-1880988369.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, иран, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм