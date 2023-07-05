https://ria.ru/20230705/most-1882350689.html
На Крымском мосту нормализовалось движение в обе стороны
На Крымском мосту нормализовалось движение в обе стороны - РИА Новости, 05.07.2023
На Крымском мосту нормализовалось движение в обе стороны
На Крымский мост больше нет очередей, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:34
2023-07-05T13:34
2023-07-05T14:25
краснодарский край
республика крым
безопасность
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости. На Крымский мост больше нет очередей, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. "По поручению главы Республики Крым Аксенова С. В. нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет", — написал он.Затем министр проехал по мосту на Кубань. "Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет", — заключил Лукашенко.С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая очередь. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что запустил дополнительные пункты досмотра.Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую область и ДНР.
https://ria.ru/20230704/krym-1882180774.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, республика крым, безопасность, крымский мост
Краснодарский край, Республика Крым, Безопасность, Крымский мост
На Крымском мосту нормализовалось движение в обе стороны
Минтранс Крыма сообщил, что очередей на Крымский мост нет ни с одной стороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости.
На Крымский мост больше нет очередей, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале
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«
"По поручению главы Республики Крым Аксенова С. В. нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет", — написал он.
Затем министр проехал по мосту на Кубань.
"Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет", — заключил Лукашенко.
С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая очередь. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что запустил дополнительные пункты досмотра.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую область и ДНР.
Минтранс сообщил о готовности военных помочь с ситуацией у Крымского моста