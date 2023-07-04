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В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор - РИА Новости, 04.07.2023
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Туризм
 
11:33 04.07.2023 (обновлено: 17:20 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/sbor-1882086634.html
В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор
В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор - РИА Новости, 04.07.2023
В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор
В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова со ссылкой на подписанный им закон. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:33
2023-07-04T17:20
туризм
санкт-петербург
александр беглов
политика
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова со ссылкой на подписанный им закон."Вводится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице. — Прим. ред.) составит на одного человека &lt;...&gt; 100 рублей", — говорится в публикации.Закон начнет действовать с 1 октября 2023 года, но первые шесть месяцев будет действовать нулевая ставка сбора.Поступившие в бюджет деньги пойдут на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.В документе предусмотрено более 20 льготных категорий, которые полностью освободят от уплаты курортного сбора. Среди них: постоянно работающие в Санкт-Петербурге на основании трудового договора или служебного контракта, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, многодетные семьи.
https://ria.ru/20230627/gelendzhik-1880763286.html
https://ria.ru/20230426/puteshestviya-1867685181.html
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санкт-петербург, александр беглов, политика, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Политика, Новости - Туризм
В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор

Беглов подписал закон о введении курортного сбора в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова со ссылкой на подписанный им закон.
"Вводится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице. — Прим. ред.) составит на одного человека <...> 100 рублей", — говорится в публикации.
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Закон начнет действовать с 1 октября 2023 года, но первые шесть месяцев будет действовать нулевая ставка сбора.
Поступившие в бюджет деньги пойдут на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.
В документе предусмотрено более 20 льготных категорий, которые полностью освободят от уплаты курортного сбора. Среди них: постоянно работающие в Санкт-Петербурге на основании трудового договора или служебного контракта, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, многодетные семьи.
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