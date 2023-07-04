https://ria.ru/20230704/sbor-1882086634.html

В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор

В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор - РИА Новости, 04.07.2023

В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор

В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова со ссылкой на подписанный им закон. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:33

2023-07-04T11:33

2023-07-04T17:20

туризм

санкт-петербург

александр беглов

политика

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова со ссылкой на подписанный им закон."Вводится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице. — Прим. ред.) составит на одного человека <...> 100 рублей", — говорится в публикации.Закон начнет действовать с 1 октября 2023 года, но первые шесть месяцев будет действовать нулевая ставка сбора.Поступившие в бюджет деньги пойдут на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.В документе предусмотрено более 20 льготных категорий, которые полностью освободят от уплаты курортного сбора. Среди них: постоянно работающие в Санкт-Петербурге на основании трудового договора или служебного контракта, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, многодетные семьи.

https://ria.ru/20230627/gelendzhik-1880763286.html

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Кирилл Волков

санкт-петербург, александр беглов, политика, новости - туризм