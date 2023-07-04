В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор
Беглов подписал закон о введении курортного сбора в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова со ссылкой на подписанный им закон.
"Вводится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице. — Прим. ред.) составит на одного человека <...> 100 рублей", — говорится в публикации.
Закон начнет действовать с 1 октября 2023 года, но первые шесть месяцев будет действовать нулевая ставка сбора.
Поступившие в бюджет деньги пойдут на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.
В документе предусмотрено более 20 льготных категорий, которые полностью освободят от уплаты курортного сбора. Среди них: постоянно работающие в Санкт-Петербурге на основании трудового договора или служебного контракта, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, многодетные семьи.