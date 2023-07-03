https://ria.ru/20230703/most-1881834958.html
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 13 километров
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 13 километров - РИА Новости, 03.07.2023
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 13 километров
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 километров, сообщил местный оперативный штаб в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:50
2023-07-03T09:50
2023-07-03T15:52
туризм
общество
краснодарский край
темрюкский район
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 километров, сообщил местный оперативный штаб в Telegram-канале."На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 километров", — говорится в сообщении.Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.В субботу, 1 июля, затор достигал девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру пробка сократилась до шести километров, но с утра снова начала расти.В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуется заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки они раздали более пяти тонн воды, на подъезде к мосту выставлены биотуалеты.Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и время на прохождение проверок.
https://ria.ru/20230702/most-1881787065.html
краснодарский край
темрюкский район
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту
Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту
2023-07-03T09:50
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, темрюкский район, республика крым, крымский мост
Туризм, Общество, Краснодарский край, Темрюкский район, Республика Крым, Крымский мост
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 13 километров
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигла 13 километров
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 километров, сообщил местный оперативный штаб в Telegram-канале
.
«
"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 километров", — говорится в сообщении.
Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.
В субботу, 1 июля, затор достигал девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру пробка сократилась до шести километров, но с утра снова начала расти.
В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуется заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки они раздали более пяти тонн воды, на подъезде к мосту выставлены биотуалеты.
Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и время на прохождение проверок.
На Крымском мосту работают 80 досмотровых пунктов