https://ria.ru/20230703/most-1881834958.html

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 13 километров

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 13 километров - РИА Новости, 03.07.2023

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 13 километров

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 километров, сообщил местный оперативный штаб в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:50

2023-07-03T09:50

2023-07-03T15:52

туризм

общество

краснодарский край

темрюкский район

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 километров, сообщил местный оперативный штаб в Telegram-канале."На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 километров", — говорится в сообщении.Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.В субботу, 1 июля, затор достигал девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру пробка сократилась до шести километров, но с утра снова начала расти.В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуется заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки они раздали более пяти тонн воды, на подъезде к мосту выставлены биотуалеты.Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и время на прохождение проверок.

https://ria.ru/20230702/most-1881787065.html

краснодарский край

темрюкский район

республика крым

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Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту 2023-07-03T09:50 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, краснодарский край, темрюкский район, республика крым, крымский мост