https://ria.ru/20230706/turizm-1882628276.html

Безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в июле

Безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в июле - РИА Новости, 06.07.2023

Безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в июле

Первые безвизовые туристические группы между Китаем и Россией планируется запустить к концу июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:50

2023-07-06T16:50

2023-07-06T16:58

туризм

китай

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первые безвизовые туристические группы между Китаем и Россией планируется запустить к концу июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.Ранее в четверг в Минэкономразвития сообщили, что Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимую для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых туристических поездках."Наши партнеры (Китай - ред.) по соглашениям также готовятся к старту реализации данного механизма: проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечивают формальности, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска и другими аспектами реализации соглашений. Исходя из этого, первые (безвизовые - ред.) туристические группы планируется запустить к концу текущего месяца", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм