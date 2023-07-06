https://ria.ru/20230706/turizm-1882628276.html
Безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в июле
Безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в июле - РИА Новости, 06.07.2023
Безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в июле
Первые безвизовые туристические группы между Китаем и Россией планируется запустить к концу июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:50
2023-07-06T16:50
2023-07-06T16:58
туризм
китай
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первые безвизовые туристические группы между Китаем и Россией планируется запустить к концу июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.Ранее в четверг в Минэкономразвития сообщили, что Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимую для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых туристических поездках."Наши партнеры (Китай - ред.) по соглашениям также готовятся к старту реализации данного механизма: проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечивают формальности, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска и другими аспектами реализации соглашений. Исходя из этого, первые (безвизовые - ред.) туристические группы планируется запустить к концу текущего месяца", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Китай, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
Безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в июле
Первые безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в конце июля