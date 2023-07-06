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Безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в июле - РИА Новости, 06.07.2023
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Туризм
 
16:50 06.07.2023 (обновлено: 16:58 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/turizm-1882628276.html
Безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в июле
Безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в июле - РИА Новости, 06.07.2023
Безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в июле
Первые безвизовые туристические группы между Китаем и Россией планируется запустить к концу июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:50
2023-07-06T16:58
туризм
китай
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первые безвизовые туристические группы между Китаем и Россией планируется запустить к концу июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.Ранее в четверг в Минэкономразвития сообщили, что Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимую для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых туристических поездках."Наши партнеры (Китай - ред.) по соглашениям также готовятся к старту реализации данного механизма: проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечивают формальности, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска и другими аспектами реализации соглашений. Исходя из этого, первые (безвизовые - ред.) туристические группы планируется запустить к концу текущего месяца", - сообщили в ведомстве.
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китай
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китай, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Китай, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
Безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в июле

Первые безвизовые тургруппы между Китаем и Россией планируют запустить в конце июля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине
На территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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На территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первые безвизовые туристические группы между Китаем и Россией планируется запустить к концу июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
Ранее в четверг в Минэкономразвития сообщили, что Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимую для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых туристических поездках.
"Наши партнеры (Китай - ред.) по соглашениям также готовятся к старту реализации данного механизма: проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечивают формальности, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска и другими аспектами реализации соглашений. Исходя из этого, первые (безвизовые - ред.) туристические группы планируется запустить к концу текущего месяца", - сообщили в ведомстве.
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ТуризмКитайРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Новости - Туризм
 
 
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