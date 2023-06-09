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Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году - РИА Новости, 09.06.2023
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13:49 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году - РИА Новости, 09.06.2023
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
в Кольском районе под Мурманском рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадали 13 человек. Девяти пассажирам автобуса... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:49
2023-06-09T13:49
справки
происшествия
lada vesta
chevrolet
hyundai creta
дтп
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9 июня в Кольском районе под Мурманском рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадали 13 человек. Девяти пассажирам автобуса потребовалась госпитализация в Кольскую ЦРБ. Остальным помощь была оказана на месте. 3 июня на 200 километре вблизи деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого столкнулась фура, рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате происшествия водитель "Мазды" от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель грузового автомобиля был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, 40 пассажиров автобуса и водитель не пострадали. 27 мая в Чердаклинском районе Ульяновской области произошло ДТП с рейсовым автобусом. В результате происшествия пострадали семеро жителей региона, их доставили в центральную клиническую больницу Ульяновска. Двое из них были в тяжелом состоянии. Причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. 21 мая на восьмом километре автодороги Кочубей – Минеральные Воды в Дагестане автомобиль Lada Priora, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. В автобусе на момент ДТП было 22 пассажира, в том числе один ребенок. Они не пострадали. 29 апреля в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на встречной полосе. Водитель легковушки погиб, четыре пассажира автобуса получили легкие травмы. 28 апреля в Курганской области на трассе Курган – Целинное перевернулся рейсовый автобус. Медицинская помощь потребовалась двум детям и девятерым взрослым.27 апреля в Кирове на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №38 наехал на опору линии электропередач, не справившись с управлением. В результате ДТП пострадали 29 человек. 5 апреля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области опрокинулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва – Ставрополь. В результате ДТП пострадали 15 человек. В момент аварии в автобусе находились 32 человека.1 апреля в Новосибирской области на 87-м километре трассы Новосибирск – Кочки – Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. По данным областного правительства, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу движения. В результате ДТП один человек погиб, восемь пострадали.9 марта в Брянской области на автомобильной трассе Орел – Брянск – Смоленск в Жуковском районе произошло ДТП с участием автобуса. Водитель рейсового пассажирского автобуса Huyndai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего – лобовое столкновение со вторым грузовым автомобилем DAF. В результате ДТП три человека погибли, шесть пострадали.5 марта в Нижегородской области в Кстовском районе возле деревни Ржавка произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. Водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь из Нижнего Новгорода в город Кстово, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Нива" и Hyundai. В результате аварии один человек погиб, десять пострадали.2 марта в Алтайском крае на 267-м километре федеральной трассы А-322 произошло ДТП с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса Новосибирск – Семей. В результате аварии два человека погибли, пять пострадали, все они – пассажиры автобуса.16 февраля в Ингушетии на федеральной автодороге "Кавказ" рейсовый автобус Краснодар – Махачкала опрокинулся в кювет. В результате ДТП один человек погиб, 14 пострадали.20 января в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области водитель пассажирского автобуса, управляя общественным транспортом, пересек встречную полосу, съехал с дороги и совершил столкновение с деревом. В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы. Автобус следовал по маршруту "Комбинат – Машзавод".14 января на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" Топкинского муниципального округа в Кузбассе легковой автомобиль выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался. 11 января вечером на 157-м километре трассы Р-217 в районе Армавира (Краснодарский край) произошло лобовое столкновение автобуса с "Камазом". Авария произошла из-за водителя грузовика, который проехал на "красный". В результате происшествия погиб один пассажир автобуса. Еще семеро пострадали: оба водителя и пять пассажиров автобуса были доставлены в больницу. По данным следственных органов, в числе пострадавших оказалась восьмилетняя девочка. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, происшествия, lada vesta, chevrolet, hyundai creta, дтп
Справки, Происшествия, Lada Vesta, Chevrolet, Hyundai Creta, ДТП

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году

© Фото : МЧС РоссииПоследствия ДТП с участием автобуса в Ростовской области
Последствия ДТП с участием автобуса в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : МЧС России
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9 июня в Кольском районе под Мурманском рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадали 13 человек. Девяти пассажирам автобуса потребовалась госпитализация в Кольскую ЦРБ. Остальным помощь была оказана на месте.
3 июня на 200 километре вблизи деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого столкнулась фура, рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате происшествия водитель "Мазды" от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель грузового автомобиля был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, 40 пассажиров автобуса и водитель не пострадали.
27 мая в Чердаклинском районе Ульяновской области произошло ДТП с рейсовым автобусом. В результате происшествия пострадали семеро жителей региона, их доставили в центральную клиническую больницу Ульяновска. Двое из них были в тяжелом состоянии. Причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения.
21 мая на восьмом километре автодороги Кочубей – Минеральные Воды в Дагестане автомобиль Lada Priora, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. В автобусе на момент ДТП было 22 пассажира, в том числе один ребенок. Они не пострадали.
29 апреля в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на встречной полосе. Водитель легковушки погиб, четыре пассажира автобуса получили легкие травмы.
28 апреля в Курганской области на трассе Курган – Целинное перевернулся рейсовый автобус. Медицинская помощь потребовалась двум детям и девятерым взрослым.
27 апреля в Кирове на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №38 наехал на опору линии электропередач, не справившись с управлением. В результате ДТП пострадали 29 человек.
5 апреля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области опрокинулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва – Ставрополь. В результате ДТП пострадали 15 человек. В момент аварии в автобусе находились 32 человека.
1 апреля в Новосибирской области на 87-м километре трассы Новосибирск – Кочки – Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. По данным областного правительства, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу движения. В результате ДТП один человек погиб, восемь пострадали.
9 марта в Брянской области на автомобильной трассе Орел – Брянск – Смоленск в Жуковском районе произошло ДТП с участием автобуса. Водитель рейсового пассажирского автобуса Huyndai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего – лобовое столкновение со вторым грузовым автомобилем DAF. В результате ДТП три человека погибли, шесть пострадали.
5 марта в Нижегородской области в Кстовском районе возле деревни Ржавка произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. Водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь из Нижнего Новгорода в город Кстово, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Нива" и Hyundai. В результате аварии один человек погиб, десять пострадали.
2 марта в Алтайском крае на 267-м километре федеральной трассы А-322 произошло ДТП с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса Новосибирск – Семей. В результате аварии два человека погибли, пять пострадали, все они – пассажиры автобуса.
16 февраля в Ингушетии на федеральной автодороге "Кавказ" рейсовый автобус Краснодар – Махачкала опрокинулся в кювет. В результате ДТП один человек погиб, 14 пострадали.
20 января в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области водитель пассажирского автобуса, управляя общественным транспортом, пересек встречную полосу, съехал с дороги и совершил столкновение с деревом. В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы. Автобус следовал по маршруту "Комбинат – Машзавод".
14 января на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" Топкинского муниципального округа в Кузбассе легковой автомобиль выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.
11 января вечером на 157-м километре трассы Р-217 в районе Армавира (Краснодарский край) произошло лобовое столкновение автобуса с "Камазом". Авария произошла из-за водителя грузовика, который проехал на "красный". В результате происшествия погиб один пассажир автобуса. Еще семеро пострадали: оба водителя и пять пассажиров автобуса были доставлены в больницу. По данным следственных органов, в числе пострадавших оказалась восьмилетняя девочка.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПроисшествияLada VestaChevroletHyundai CretaДТП
 
 
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