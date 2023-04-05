https://ria.ru/20230405/dtp-1863187061.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 15

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 15 - РИА Новости, 05.04.2023

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 15

В результате опрокидывания направлявшегося в Ставрополь автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пострадали 15 человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:40

2023-04-05T13:40

2023-04-05T14:23

происшествия

ростовская область

ставропольский край

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НАЛЬЧИК, 5 апр – РИА Новости. В результате опрокидывания направлявшегося в Ставрополь автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пострадали 15 человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Автобус с 32 пассажирами, следовавший маршрутом Москва - Ставрополь, опрокинулся на 813-м километре М-4 "Дон" в среду утром; 12 человек, как сообщал минздрав, обратились за медицинской помощью."Ситуацию с автобусом держу на контроле. 32 человека ехали, 15 пострадали в результате падения автобуса. Два человека в тяжелом состоянии", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.По его словам, в Ставрополь уже отправлены 17 человек из тех, кто находился в автобусе.

https://ria.ru/20230401/dtp-1862333778.html

ростовская область

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ростовская область, ставропольский край