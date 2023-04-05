https://ria.ru/20230405/dtp-1863187061.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 15
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 15 - РИА Новости, 05.04.2023
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 15
В результате опрокидывания направлявшегося в Ставрополь автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пострадали 15 человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:40
2023-04-05T13:40
2023-04-05T14:23
происшествия
ростовская область
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 5 апр – РИА Новости. В результате опрокидывания направлявшегося в Ставрополь автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пострадали 15 человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Автобус с 32 пассажирами, следовавший маршрутом Москва - Ставрополь, опрокинулся на 813-м километре М-4 "Дон" в среду утром; 12 человек, как сообщал минздрав, обратились за медицинской помощью."Ситуацию с автобусом держу на контроле. 32 человека ехали, 15 пострадали в результате падения автобуса. Два человека в тяжелом состоянии", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.По его словам, в Ставрополь уже отправлены 17 человек из тех, кто находился в автобусе.
https://ria.ru/20230401/dtp-1862333778.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, ставропольский край
Происшествия, Ростовская область, Ставропольский край
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области возросло до 15
Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в Ростовской области возросло до 15