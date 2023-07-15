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В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 15.07.2023
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08:08 15.07.2023 (обновлено: 10:54 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/dtp-1884328801.html
В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком
В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 15.07.2023
В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Кубани: двое пассажиров погибли, 10 человек госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:08
2023-07-15T10:54
происшествия
краснодарский край
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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Кубани: двое пассажиров погибли, 10 человек госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, ДТП произошло утром в субботу в Брюховецком районе на автодороге "Краснодар - Ейск" с участием рейсового автобуса и зерновоза. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который следовал из Тулы в Анапу."В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 - госпитализированы с различными травмами", - приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы краевого главка полиции Александра Рунова.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком

В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком, два человека погибли

© Фото : МВД МЕДИАНа месте ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза на Кубани
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза на Кубани - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Фото : МВД МЕДИА
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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Кубани: двое пассажиров погибли, 10 человек госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным полиции, ДТП произошло утром в субботу в Брюховецком районе на автодороге "Краснодар - Ейск" с участием рейсового автобуса и зерновоза. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который следовал из Тулы в Анапу.
"В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 - госпитализированы с различными травмами", - приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы краевого главка полиции Александра Рунова.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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