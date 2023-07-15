https://ria.ru/20230715/dtp-1884328801.html

В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком

В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 15.07.2023

В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Кубани: двое пассажиров погибли, 10 человек госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T08:08

2023-07-15T08:08

2023-07-15T10:54

происшествия

краснодарский край

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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Кубани: двое пассажиров погибли, 10 человек госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, ДТП произошло утром в субботу в Брюховецком районе на автодороге "Краснодар - Ейск" с участием рейсового автобуса и зерновоза. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который следовал из Тулы в Анапу."В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 - госпитализированы с различными травмами", - приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы краевого главка полиции Александра Рунова.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20230707/dtp-1882718146.html

краснодарский край

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край