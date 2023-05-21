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В Дагестане человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.05.2023
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22:36 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/dtp-1873290320.html
В Дагестане человек погиб в ДТП с автобусом
В Дагестане человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.05.2023
В Дагестане человек погиб в ДТП с автобусом
Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Дагестане, в результате происшествия погиб один человек, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T22:36
2023-05-21T22:36
происшествия
авто
минеральные воды
унцукульский район
дербент
дтп
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 мая - РИА Новости. Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Дагестане, в результате происшествия погиб один человек, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в воскресенье вечером на 8 километре автодороги Кочубей – Минеральные Воды 35-летний житель Унцукульского района Дагестана, управляя автомобилем Lada Priora, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом "Неоплан". "В результате ДТП водитель автомобиля Lada Priora от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении. В автобусе на момент ДТП было 22 пассажира, в том числе и один ребенок. "Пассажиры не пострадали и продолжат дальнейшее следование на другом автобусе, который едет из Дербента в Новороссийск", – добавили в региональном МВД.
https://ria.ru/20230521/avariya-1873260631.html
минеральные воды
унцукульский район
дербент
россия
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происшествия, авто, минеральные воды, унцукульский район, дербент, дтп, россия, республика дагестан
Происшествия, Авто, Минеральные Воды, Унцукульский район, Дербент, ДТП, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане человек погиб в ДТП с автобусом

В Дагестане водитель легкового авто погиб, столкнувшись с пассажирским автобусом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 21 мая - РИА Новости. Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Дагестане, в результате происшествия погиб один человек, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, в воскресенье вечером на 8 километре автодороги Кочубей – Минеральные Воды 35-летний житель Унцукульского района Дагестана, управляя автомобилем Lada Priora, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом "Неоплан".
"В результате ДТП водитель автомобиля Lada Priora от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
В автобусе на момент ДТП было 22 пассажира, в том числе и один ребенок. "Пассажиры не пострадали и продолжат дальнейшее следование на другом автобусе, который едет из Дербента в Новороссийск", – добавили в региональном МВД.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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ПроисшествияАвтоМинеральные ВодыУнцукульский районДербентДТПРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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