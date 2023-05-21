https://ria.ru/20230521/dtp-1873290320.html

В Дагестане человек погиб в ДТП с автобусом

В Дагестане человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.05.2023

В Дагестане человек погиб в ДТП с автобусом

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Дагестане, в результате происшествия погиб один человек, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T22:36

2023-05-21T22:36

2023-05-21T22:36

происшествия

авто

минеральные воды

унцукульский район

дербент

дтп

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 21 мая - РИА Новости. Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Дагестане, в результате происшествия погиб один человек, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в воскресенье вечером на 8 километре автодороги Кочубей – Минеральные Воды 35-летний житель Унцукульского района Дагестана, управляя автомобилем Lada Priora, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом "Неоплан". "В результате ДТП водитель автомобиля Lada Priora от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении. В автобусе на момент ДТП было 22 пассажира, в том числе и один ребенок. "Пассажиры не пострадали и продолжат дальнейшее следование на другом автобусе, который едет из Дербента в Новороссийск", – добавили в региональном МВД.

https://ria.ru/20230521/avariya-1873260631.html

минеральные воды

унцукульский район

дербент

россия

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происшествия, авто, минеральные воды, унцукульский район, дербент, дтп, россия, республика дагестан