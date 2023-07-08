https://ria.ru/20230708/dtp-1882927762.html
В результате ДТП в Иркутской области погибли два человека
В результате ДТП в Иркутской области погибли два человека - РИА Новости, 08.07.2023
В результате ДТП в Иркутской области погибли два человека
Рейсовый автобус с 47 пассажирами столкнулся с автомобилем "Ниссан Патфайндер" на федеральной трассе "Сибирь" в Нижнеудинском районе Иркутской области, погибли... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T07:16
2023-07-08T07:16
2023-07-08T07:16
нижнеудинский район
красноярск
иркутская область
авто
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус с 47 пассажирами столкнулся с автомобилем "Ниссан Патфайндер" на федеральной трассе "Сибирь" в Нижнеудинском районе Иркутской области, погибли водитель и 14-летний пассажир иномарки, организована проверка, сообщает региональная прокуратура. "Прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием рейсового автобуса... По предварительным данным, ночью 08.07.2023 на 1295 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Замзор Нижнеудинского района произошло столкновение автомобиля "Ниссан Патфайндер" и автобуса с 47 пассажирами, двигавшегося по маршруту Красноярск - Братск. От полученных травм скончались водитель и 14-летняя пассажир иномарки", - говорится в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что медпомощь также понадобилась пассажирам и водителю автобуса. Информации о тяжести их повреждений пока нет.
https://ria.ru/20230706/dtp-1882564228.html
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нижнеудинский район, красноярск, иркутская область, авто, происшествия
Нижнеудинский район, Красноярск, Иркутская область, Авто, Происшествия
В результате ДТП в Иркутской области погибли два человека
При столкновении иномарки и автобуса в Иркутской области погибли два человека