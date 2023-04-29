https://ria.ru/20230429/avariya-1868752896.html
В Петербурге автобус столкнулся с автомобилем, водитель погиб
В Петербурге автобус столкнулся с автомобилем, водитель погиб - РИА Новости, 29.04.2023
В Петербурге автобус столкнулся с автомобилем, водитель погиб
Водитель легковушки погиб при столкновении на встречной полосе с автобусом, где 4 пассажира получили легкие травмы, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:15
2023-04-29T19:15
2023-04-29T19:15
происшествия
авто
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Водитель легковушки погиб при столкновении на встречной полосе с автобусом, где 4 пассажира получили легкие травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла около 15.05 мск в субботу на Санкт-Петербургском проспекте Петергофа. "Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем "Кио Рио", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб на месте аварии, а 4 пассажира автобуса получили легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
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происшествия, авто, россия, петергоф, санкт-петербург
Происшествия, Авто, Россия, Петергоф, Санкт-Петербург
В Петербурге автобус столкнулся с автомобилем, водитель погиб
В ДТП с автобусом в Петербурге один человек погиб, четыре пострадали