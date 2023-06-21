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В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек
В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек - РИА Новости, 21.06.2023
В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек
Восемь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:39
2023-06-21T19:39
2023-06-21T21:20
происшествия
республика дагестан
москва
хасавюрт
кизлярский район
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 21 июн — РИА Новости. Восемь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики."По предварительным данным, в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане погибли восемь человек, пострадали 16 человек", — рассказали в ведомстве.В региональной прокуратуре рассказали, что в среду около 18:30 на трассе Р-217 "Кавказ" на территории Кизлярского района произошло столкновение рейсового автобуса Москва — Хасавюрт с легковым автомобилем и грузовиком.Глава Дагестана Сергей Меликов уточнил в Telegram-канале, что в результате аварии погибли двое детей.Пять пассажиров рейсового автобуса госпитализировали, одна женщина получила тяжелые травмы, сообщили в Минздраве республики.
https://ria.ru/20230620/avariya-1879261070.html
москва
хасавюрт
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, республика дагестан, москва, хасавюрт, кизлярский район, сергей меликов
Происшествия, Республика Дагестан, Москва, Хасавюрт, Кизлярский район, Сергей Меликов
В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек
В МВД сообщили о гибели восьми человек в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане