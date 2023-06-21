https://ria.ru/20230621/dtp-1879669103.html

В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек

В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек - РИА Новости, 21.06.2023

В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек

Восемь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T19:39

2023-06-21T19:39

2023-06-21T21:20

происшествия

республика дагестан

москва

хасавюрт

кизлярский район

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 21 июн — РИА Новости. Восемь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики."По предварительным данным, в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане погибли восемь человек, пострадали 16 человек", — рассказали в ведомстве.В региональной прокуратуре рассказали, что в среду около 18:30 на трассе Р-217 "Кавказ" на территории Кизлярского района произошло столкновение рейсового автобуса Москва — Хасавюрт с легковым автомобилем и грузовиком.Глава Дагестана Сергей Меликов уточнил в Telegram-канале, что в результате аварии погибли двое детей.Пять пассажиров рейсового автобуса госпитализировали, одна женщина получила тяжелые травмы, сообщили в Минздраве республики.

https://ria.ru/20230620/avariya-1879261070.html

москва

хасавюрт

кизлярский район

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан, москва, хасавюрт, кизлярский район, сергей меликов