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В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек - РИА Новости, 21.06.2023
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19:39 21.06.2023 (обновлено: 21:20 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/dtp-1879669103.html
В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек
В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек - РИА Новости, 21.06.2023
В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек
Восемь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:39
2023-06-21T21:20
происшествия
республика дагестан
москва
хасавюрт
кизлярский район
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 21 июн — РИА Новости. Восемь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.&quot;По предварительным данным, в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане погибли восемь человек, пострадали 16 человек&quot;, — рассказали в ведомстве.В региональной прокуратуре рассказали, что в среду около 18:30 на трассе Р-217 "Кавказ" на территории Кизлярского района произошло столкновение рейсового автобуса Москва — Хасавюрт с легковым автомобилем и грузовиком.Глава Дагестана Сергей Меликов уточнил в Telegram-канале, что в результате аварии погибли двое детей.Пять пассажиров рейсового автобуса госпитализировали, одна женщина получила тяжелые травмы, сообщили в Минздраве республики.
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москва
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происшествия, республика дагестан, москва, хасавюрт, кизлярский район, сергей меликов
Происшествия, Республика Дагестан, Москва, Хасавюрт, Кизлярский район, Сергей Меликов
В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек

В МВД сообщили о гибели восьми человек в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 21 июн — РИА Новости. Восемь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
«

"По предварительным данным, в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане погибли восемь человек, пострадали 16 человек", — рассказали в ведомстве.

В региональной прокуратуре рассказали, что в среду около 18:30 на трассе Р-217 "Кавказ" на территории Кизлярского района произошло столкновение рейсового автобуса Москва — Хасавюрт с легковым автомобилем и грузовиком.
Глава Дагестана Сергей Меликов уточнил в Telegram-канале, что в результате аварии погибли двое детей.
Пять пассажиров рейсового автобуса госпитализировали, одна женщина получила тяжелые травмы, сообщили в Минздраве республики.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанМоскваХасавюртКизлярский районСергей Меликов
 
 
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