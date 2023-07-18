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На северо-востоке Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 18.07.2023
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19:14 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/avariya-1884935739.html
На северо-востоке Москвы столкнулись два автобуса
На северо-востоке Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 18.07.2023
На северо-востоке Москвы столкнулись два автобуса
Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:14
2023-07-18T19:14
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации ведомства, авария произошла во вторник вечером на Осташковском шоссе в районе МКАД. "Произошло ДТП. Столкновение двух автобусов. По предварительным данным, пострадали три человека", - сказал собеседник агентства. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, добавил он. В телеграм-канале столичной прокуратуры уточнили, что, по предварительным данным, водитель частного автобуса, в салоне которого были пассажиры, "не обеспечил безопасность маневра при съезде на Осташковское шоссе, в результате чего произошло столкновение".
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
На северо-востоке Москвы столкнулись два автобуса

На северо-востоке Москвы столкнулись два автобуса, пострадали три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации ведомства, авария произошла во вторник вечером на Осташковском шоссе в районе МКАД.
"Произошло ДТП. Столкновение двух автобусов. По предварительным данным, пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, добавил он.
В телеграм-канале столичной прокуратуры уточнили, что, по предварительным данным, водитель частного автобуса, в салоне которого были пассажиры, "не обеспечил безопасность маневра при съезде на Осташковское шоссе, в результате чего произошло столкновение".
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