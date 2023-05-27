https://ria.ru/20230527/dtp-1874544046.html

В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек

В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек - РИА Новости, 27.05.2023

В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Легковая машина, предварительно, врезалась в рейсовый автобус в Ульяновской области, в результате пострадали семь человек, в том числе двое в тяжелом состоянии, РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T15:47

2023-05-27T15:47

2023-05-27T15:52

происшествия

ульяновская область

дтп

ульяновск

алексей русских

димитровград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Легковая машина, предварительно, врезалась в рейсовый автобус в Ульяновской области, в результате пострадали семь человек, в том числе двое в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Алексей Русских."В Чердаклинском районе произошло ДТП с рейсовым автобусом. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения... Семерых пострадавших жителей региона медики доставили в ЦГКБ (центральная городская клиническая больница) Ульяновска. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Поручил минздраву (региона) координировать работу по оказанию всей необходимой помощи. Держу ситуацию на контроле", - написал Русских в своем телеграм-канале.Как уточняет региональный главк МЧС, сообщение о лобовом столкновении автобуса ПАЗ и кроссовера Nissan Qashqai на трассе Р-241 Ульяновск - Димитровград - Самара около поселка Мирный Чердаклинского района поступило в главк по системе 112 в 15.25 (14.25 мск).

https://ria.ru/20230526/kamaz-1874321945.html

ульяновская область

ульяновск

димитровград

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ульяновская область, дтп, ульяновск, алексей русских, димитровград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)