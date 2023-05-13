Рейтинг@Mail.ru
Важное в туризме за неделю: рейсы в Грузию, шенген, происшествия на Пхукете - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:52 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/daydzhest-1871404530.html
Важное в туризме за неделю: рейсы в Грузию, шенген, происшествия на Пхукете
Важное в туризме за неделю: рейсы в Грузию, шенген, происшествия на Пхукете - РИА Новости, 13.05.2023
Важное в туризме за неделю: рейсы в Грузию, шенген, происшествия на Пхукете
Главной новостью недели стало потепление отношений с Грузией, которая всегда была одной из самых любимых стран у российских путешественников. В остальном было... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T05:52
2023-05-13T05:52
туризм
новости - туризм
грузия
россия
пхукет (остров)
российский союз туриндустрии (рст)
ассоциация туроператоров россии (атор)
актуальное - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871015535_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd35475c7d4ddcd54d229f8567e0ef6f.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Главной новостью недели стало потепление отношений с Грузией, которая всегда была одной из самых любимых стран у российских путешественников. В остальном было не слишком радужно: Болгария теперь требует только “обкатанные” шенгены, Германия будет принимает желающих записаться на визы только в Москве. Долгожданный запуск паромов между турецким портом Трабзон и Сочи отложен. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визы для граждан этой страны с 15 мая. Этого решения ждали с 2019 года. Несмотря на громкие заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили и митинги оппозиции, депутат Хатия Деканоидзе назвала отмену виз с Россией наградой для Тбилиси. Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию. А туроператоры заявили, что готовы открыть продажи путевок в Тбилиси через две-три недели после старта прямых перелетов российских авиакомпаний. Эксперты даже считают, что отдых в Грузии летом может стать альтернативой резко подорожавшей Турции.Запуск первых рейсов парома по маршруту между турецким портом Трабзон и российским Сочи отложен на конец мая из-за проблем со страховкой. Ранее планировалось открыть сообщение 11 мая. В прошлом году россияне более 687 тысяч раз обращались за шенгенской визой, доля отказов по сравнению с 2019-м увеличилась почти в семь раз. Консульства Швеции и Австрии разворачивают желающих чаще всего. А вот лояльнее всего оказались Испания и Италия. Генконсульства Германии в четырех российских городах – в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске – прекратят прием заявлений на визы 31 мая. Разрешение на въезд в страну можно будет оформить только в посольстве ФРГ в Москве.Болгария изменила правила въезда для туристов: страна не будет пускать туристов с “неоткрытым” шенгеном. Сразу два трагических события с нашими туристами произошли на Пхукете. Один гражданин РФ погиб, попав в ДТП на мотоцикле, другого россиянина крупная волна смыла с одной из прибрежных скал. Продолжают закручивать гайки для туристов на Бали. Там иностранцев теперь обяжут получать водительские права для вождения мотоцикла.Российские авиакомпании пока не планируют летать в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Говорят, пока не видят коммерческого спроса на эти направлвения.Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку". Правда, не стоит говорить, что поезд начнет курсировать уже завтра, “это может произойти и на будущий год”, отметил представитель абхазской стороны. Зато количество глэмпингов в российских регионах стремится вверх. За последние пять лет число таких объектов размещения выросло в 40 раз, отметил руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ).
https://ria.ru/20230503/marokko-1869217460.html
https://ria.ru/20230512/derevni-1870157365.html
https://ria.ru/20230511/gruziya-1870888562.html
грузия
россия
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871015535_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb5a5629b27222ce0e0e6dcdf9508b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, грузия, россия, пхукет (остров), российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор), актуальное - туризм, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Россия, Пхукет (остров), Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Актуальное - Туризм, Туризм, куда можно лететь
Важное в туризме за неделю: рейсы в Грузию, шенген, происшествия на Пхукете

Важное в туризме за неделю: прямые рейсы в Грузию, визы в ЕС, происшествия на Пхукете

© iStock.com / Kateryna KukotaВид на центр Тбилиси
Вид на центр Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© iStock.com / Kateryna Kukota
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Главной новостью недели стало потепление отношений с Грузией, которая всегда была одной из самых любимых стран у российских путешественников. В остальном было не слишком радужно: Болгария теперь требует только “обкатанные” шенгены, Германия будет принимает желающих записаться на визы только в Москве. Долгожданный запуск паромов между турецким портом Трабзон и Сочи отложен. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визы для граждан этой страны с 15 мая. Этого решения ждали с 2019 года. Несмотря на громкие заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили и митинги оппозиции, депутат Хатия Деканоидзе назвала отмену виз с Россией наградой для Тбилиси.
Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию. А туроператоры заявили, что готовы открыть продажи путевок в Тбилиси через две-три недели после старта прямых перелетов российских авиакомпаний.
Эксперты даже считают, что отдых в Грузии летом может стать альтернативой резко подорожавшей Турции.
Страны мира. Марокко - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Еще одна пляжная страна доступна напрямую: особенности отдыха в Марокко
3 мая, 08:00
Запуск первых рейсов парома по маршруту между турецким портом Трабзон и российским Сочи отложен на конец мая из-за проблем со страховкой. Ранее планировалось открыть сообщение 11 мая.
В прошлом году россияне более 687 тысяч раз обращались за шенгенской визой, доля отказов по сравнению с 2019-м увеличилась почти в семь раз. Консульства Швеции и Австрии разворачивают желающих чаще всего. А вот лояльнее всего оказались Испания и Италия.
Генконсульства Германии в четырех российских городах – в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске – прекратят прием заявлений на визы 31 мая. Разрешение на въезд в страну можно будет оформить только в посольстве ФРГ в Москве.
Болгария изменила правила въезда для туристов: страна не будет пускать туристов с “неоткрытым” шенгеном.
Коллектив хора в деревне Кимжа - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Самые красивые деревни России: чему удивляются и местные, и иностранцы
12 мая, 08:00
Сразу два трагических события с нашими туристами произошли на Пхукете. Один гражданин РФ погиб, попав в ДТП на мотоцикле, другого россиянина крупная волна смыла с одной из прибрежных скал.
Продолжают закручивать гайки для туристов на Бали. Там иностранцев теперь обяжут получать водительские права для вождения мотоцикла.
Российские авиакомпании пока не планируют летать в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Говорят, пока не видят коммерческого спроса на эти направлвения.
Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку". Правда, не стоит говорить, что поезд начнет курсировать уже завтра, “это может произойти и на будущий год”, отметил представитель абхазской стороны.
Зато количество глэмпингов в российских регионах стремится вверх. За последние пять лет число таких объектов размещения выросло в 40 раз, отметил руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ).
Девушка сидит на стене крепости Нарикала в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Грузию — без пересадок. Когда появятся прямые рейсы и туры в Тбилиси
11 мая, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмГрузияРоссияПхукет (остров)Российский союз туриндустрии (РСТ)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Актуальное - ТуризмТуризмкуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала