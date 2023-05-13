https://ria.ru/20230513/daydzhest-1871404530.html

Важное в туризме за неделю: рейсы в Грузию, шенген, происшествия на Пхукете

Важное в туризме за неделю: рейсы в Грузию, шенген, происшествия на Пхукете - РИА Новости, 13.05.2023

Важное в туризме за неделю: рейсы в Грузию, шенген, происшествия на Пхукете

Главной новостью недели стало потепление отношений с Грузией, которая всегда была одной из самых любимых стран у российских путешественников. В остальном было... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T05:52

2023-05-13T05:52

2023-05-13T05:52

туризм

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Главной новостью недели стало потепление отношений с Грузией, которая всегда была одной из самых любимых стран у российских путешественников. В остальном было не слишком радужно: Болгария теперь требует только “обкатанные” шенгены, Германия будет принимает желающих записаться на визы только в Москве. Долгожданный запуск паромов между турецким портом Трабзон и Сочи отложен. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визы для граждан этой страны с 15 мая. Этого решения ждали с 2019 года. Несмотря на громкие заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили и митинги оппозиции, депутат Хатия Деканоидзе назвала отмену виз с Россией наградой для Тбилиси. Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию. А туроператоры заявили, что готовы открыть продажи путевок в Тбилиси через две-три недели после старта прямых перелетов российских авиакомпаний. Эксперты даже считают, что отдых в Грузии летом может стать альтернативой резко подорожавшей Турции.Запуск первых рейсов парома по маршруту между турецким портом Трабзон и российским Сочи отложен на конец мая из-за проблем со страховкой. Ранее планировалось открыть сообщение 11 мая. В прошлом году россияне более 687 тысяч раз обращались за шенгенской визой, доля отказов по сравнению с 2019-м увеличилась почти в семь раз. Консульства Швеции и Австрии разворачивают желающих чаще всего. А вот лояльнее всего оказались Испания и Италия. Генконсульства Германии в четырех российских городах – в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске – прекратят прием заявлений на визы 31 мая. Разрешение на въезд в страну можно будет оформить только в посольстве ФРГ в Москве.Болгария изменила правила въезда для туристов: страна не будет пускать туристов с “неоткрытым” шенгеном. Сразу два трагических события с нашими туристами произошли на Пхукете. Один гражданин РФ погиб, попав в ДТП на мотоцикле, другого россиянина крупная волна смыла с одной из прибрежных скал. Продолжают закручивать гайки для туристов на Бали. Там иностранцев теперь обяжут получать водительские права для вождения мотоцикла.Российские авиакомпании пока не планируют летать в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Говорят, пока не видят коммерческого спроса на эти направлвения.Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку". Правда, не стоит говорить, что поезд начнет курсировать уже завтра, “это может произойти и на будущий год”, отметил представитель абхазской стороны. Зато количество глэмпингов в российских регионах стремится вверх. За последние пять лет число таких объектов размещения выросло в 40 раз, отметил руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ).

https://ria.ru/20230503/marokko-1869217460.html

https://ria.ru/20230512/derevni-1870157365.html

https://ria.ru/20230511/gruziya-1870888562.html

грузия

россия

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости - туризм, грузия, россия, пхукет (остров), российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор), актуальное - туризм, туризм, куда можно лететь