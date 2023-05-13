Важное в туризме за неделю: рейсы в Грузию, шенген, происшествия на Пхукете
Важное в туризме за неделю: прямые рейсы в Грузию, визы в ЕС, происшествия на Пхукете
© iStock.com / Kateryna KukotaВид на центр Тбилиси
© iStock.com / Kateryna Kukota
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Главной новостью недели стало потепление отношений с Грузией, которая всегда была одной из самых любимых стран у российских путешественников. В остальном было не слишком радужно: Болгария теперь требует только “обкатанные” шенгены, Германия будет принимает желающих записаться на визы только в Москве. Долгожданный запуск паромов между турецким портом Трабзон и Сочи отложен. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визы для граждан этой страны с 15 мая. Этого решения ждали с 2019 года. Несмотря на громкие заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили и митинги оппозиции, депутат Хатия Деканоидзе назвала отмену виз с Россией наградой для Тбилиси.
Эксперты даже считают, что отдых в Грузии летом может стать альтернативой резко подорожавшей Турции.
Запуск первых рейсов парома по маршруту между турецким портом Трабзон и российским Сочи отложен на конец мая из-за проблем со страховкой. Ранее планировалось открыть сообщение 11 мая.
В прошлом году россияне более 687 тысяч раз обращались за шенгенской визой, доля отказов по сравнению с 2019-м увеличилась почти в семь раз. Консульства Швеции и Австрии разворачивают желающих чаще всего. А вот лояльнее всего оказались Испания и Италия.
Генконсульства Германии в четырех российских городах – в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске – прекратят прием заявлений на визы 31 мая. Разрешение на въезд в страну можно будет оформить только в посольстве ФРГ в Москве.
Болгария изменила правила въезда для туристов: страна не будет пускать туристов с “неоткрытым” шенгеном.
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Российские авиакомпании пока не планируют летать в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Говорят, пока не видят коммерческого спроса на эти направлвения.
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