https://ria.ru/20230510/gruziya-1870780408.html

Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию

Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию - РИА Новости, 10.05.2023

Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию

Российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:49

2023-05-10T13:49

2023-05-10T13:53

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров. "В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства", - говорится в сообщении. Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

https://ria.ru/20230424/kirgiziya-1867390347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, грузия, тбилиси, владимир путин, в мире, новости - туризм