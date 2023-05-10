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Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию - РИА Новости, 10.05.2023
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Туризм
 
13:49 10.05.2023 (обновлено: 13:53 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870780408.html
Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию
Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию - РИА Новости, 10.05.2023
Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию
Российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:49
2023-05-10T13:53
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров. "В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства", - говорится в сообщении. Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
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россия, грузия, тбилиси, владимир путин, в мире, новости - туризм
Россия, Грузия, Тбилиси, Владимир Путин, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию

Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов в Тбилиси

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров.
"В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства", - говорится в сообщении.
Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
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