https://ria.ru/20230510/gruziya-1870882734.html

Туроператоры назвали страну, которая летом может стать альтернативой Турции

Туроператоры назвали страну, которая летом может стать альтернативой Турции - РИА Новости, 10.05.2023

Туроператоры назвали страну, которая летом может стать альтернативой Турции

Туроператоры готовы начать продажу пакетных туров сразу после появления авиабилетов на прямые рейсы из России в Грузию и отмечают, что эта страна может стать... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:00

2023-05-10T19:00

2023-05-10T19:00

туризм

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грузия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Туроператоры готовы начать продажу пакетных туров сразу после появления авиабилетов на прямые рейсы из России в Грузию и отмечают, что эта страна может стать альтернативой популярной Турции.Грузия – традиционно востребованное направление у российских туристов, но из-за действующих ограничений в последние годы пакетные туры туда не предлагали. "Сейчас туроператоры ждут появления билетов на прямые рейсы из РФ в Грузию в глобальных системах бронирования, после чего готовы приступить к реализации путевок", – рассказали РИА Новости в пресс-службе "Интуриста".Наибольшим спросом в этой стране пользовались сити-туры в Тбилиси, а также поездки с посещением винодельческих регионов, например, Кахетии, отметила PR-директор туроператора Дарья Домостроева.Грузия для РФ может стать одним из крупнейших рынков, говорит гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр. Она прогнозирует, что авиасообщение может восстановиться в течение месяца – до середины июня. В этом случае Грузия рассчитывет привлечь от 1,5 до трех миллионов российских туристов, говорит эксперт. По ее словам, в 2013 и 2014 году страну посетили полтора–два миллиона россиян. Поскольку сейчас многие государства не принимают путешественников из РФ, эта цифра может увеличиться, пояснила Котляр.Популярности Грузии будет способствовать подорожание путевок на турецкие курорты. Пляжный отдых, а также возможности для винно-гастрономического и познавательного туризма наши соотечественники могут найти в соседней республике.В пресс-службе "Русского Экспресса" рассказали, что не снимали с продажи туры в Грузию даже когда прямых рейсов не стало. "Туристы бронируют у нас наземное обслуживание, а также турпакеты с авиаперевозкой стыковочными рейсами через Минск или Ереван", – рассказала директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.В компании также ожидают многократный рост числа путешественников в Грузию и отмечают, что сейчас стоимость недельной поездки в эту страну начинается от 60 тысяч рублей на отдыхающего.

https://ria.ru/20230510/gruziya-1870868827.html

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новости - туризм, грузия, россия, турция, интурист, куда можно лететь, отдых на море