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На Бали туристов обяжут получать водительские права для вождения мотоцикла - РИА Новости, 11.05.2023
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Туризм
 
16:27 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/bali-1871035497.html
На Бали туристов обяжут получать водительские права для вождения мотоцикла
На Бали туристов обяжут получать водительские права для вождения мотоцикла - РИА Новости, 11.05.2023
На Бали туристов обяжут получать водительские права для вождения мотоцикла
Глава транспортной службы индонезийского острова-провинции Бали Самси Гунарта заявил, что иностранные туристы, желающие арендовать мотоциклы, отныне должны... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:27
2023-05-11T16:27
туризм
туризм
новости - туризм
бали
индонезия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава транспортной службы индонезийского острова-провинции Бали Самси Гунарта заявил, что иностранные туристы, желающие арендовать мотоциклы, отныне должны иметь местные водительские права, сообщает Antara.Этот документ (Surat Izin Mengemudi, сокращенно SIM) выдает национальная полиция Индонезии (Polri) гражданам старше 17 лет, сдавшим теоретический и практический тест."Иностранцам все еще разрешается водить транспортные средства, такие как скутеры и мотоциклы, однако они должны иметь соответствующие водительские права. Это обязательно. Если они будут за рулем, не имея SIM, их ждут дисциплинарные меры", — заявил Гунарты.Глава транспортной службы добавил, что многие иностранные туристы "носят бикини при езде на мотоциклах, а также берут транспортные средства напрокат, хотя не умеют ими управлять". Гунарта не уточнил, когда вступят в силу новые правила, а также не сообщил деталей прохождения экзаменов на водительские права туристами.Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам свободно арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств.В марте полиция города Денпасара на Бали за неделю задержала 43 иностранных туриста, нарушавших правила дорожного движения, из них 17 человек — граждане России.
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туризм, новости - туризм, бали, индонезия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия
На Бали туристов обяжут получать водительские права для вождения мотоцикла

Antara: на Бали туристам понадобятся местные водительские права для управления мотоциклом

© iStock.com / tang90246Полицейский регулирует движение на дороге на Бали, Индонезия
Полицейский регулирует движение на дороге на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© iStock.com / tang90246
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава транспортной службы индонезийского острова-провинции Бали Самси Гунарта заявил, что иностранные туристы, желающие арендовать мотоциклы, отныне должны иметь местные водительские права, сообщает Antara.
Этот документ (Surat Izin Mengemudi, сокращенно SIM) выдает национальная полиция Индонезии (Polri) гражданам старше 17 лет, сдавшим теоретический и практический тест.
"Иностранцам все еще разрешается водить транспортные средства, такие как скутеры и мотоциклы, однако они должны иметь соответствующие водительские права. Это обязательно. Если они будут за рулем, не имея SIM, их ждут дисциплинарные меры", — заявил Гунарты.
Глава транспортной службы добавил, что многие иностранные туристы "носят бикини при езде на мотоциклах, а также берут транспортные средства напрокат, хотя не умеют ими управлять". Гунарта не уточнил, когда вступят в силу новые правила, а также не сообщил деталей прохождения экзаменов на водительские права туристами.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам свободно арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств.
В марте полиция города Денпасара на Бали за неделю задержала 43 иностранных туриста, нарушавших правила дорожного движения, из них 17 человек — граждане России.
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