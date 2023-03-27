https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

Уезжайте с Бали! Почему россиян и других туристов депортируют из Индонезии

Уезжайте с Бали! Почему россиян и других туристов депортируют из Индонезии - РИА Новости, 27.03.2023

Уезжайте с Бали! Почему россиян и других туристов депортируют из Индонезии

Жалобы на "маленькую Москву", волна депортаций, слежка в соцсетях, ужесточение правил для туристов — такие новости из стран ЮВА появляются в последнее время... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:00

2023-03-27T08:00

2023-03-27T08:04

туризм

туризм

проблемы - туризм

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индонезия

таиланд

турция

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Жалобы на "маленькую Москву", волна депортаций, слежка в соцсетях, ужесточение правил для туристов — такие новости из стран ЮВА появляются в последнее время постоянно. Может показаться, что на гостей из России объявлена охота, однако это не так. О том, что на самом деле происходит на Бали и в Таиланде, почему высылают путешественников и как этого избежать, — в материале РИА Новости.Почти 1000 дней вне законаВласти Индонезии активно депортируют иностранцев с острова Бали. Россиян среди них не так уж и мало: сперва 13 из 47 человек, потом еще четверым пришлось покинуть Индонезию. Местные жалуются на существование "русской деревни", "маленькой Москвы" — общины, где наши граждане вместе арендуют жилье, работают парикмахерами, тренерами, массажистами.Но не только ими. Так, недавно Главное управление иммиграции арестовало и выслало трех россиянок, предположительно — "секс-работниц", как их назвали.Нередко нарушителей выявляют с помощью соцсетей, которые постоянно проверяют.В других странах тоже есть проблемы с соотечественниками. В Таиланде недавно россиянина уличили: он незаконно жил в Королевстве 993 дня после того, как закончилась виза. Этот арест стал частью операции по пресечению визовых преступлений.Похожие случаи были и раньше, но без такого размаха и освещения в СМИ.Это не политика, это — деньги"В первую очередь все это касается самостоятельных путешественников, назвать их туристами можно лишь в кавычках, — объясняет глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов. — С точки зрения законодательства Бали, Таиланда, стран Латинской Америки и других, они уже не туристы, поскольку ищут способ заработка".По его словам, раньше, например, на Бали на это закрывали глаза. В последний год россиян стало больше, у людей кончаются деньги. Когда они работают удаленно, это никого не интересует. Но как только выходят на рынок со своими услугами, создавая конкуренцию жителям острова, те начинают жаловаться, и подключается полиция. "Законодательство очень жесткое: штрафы высокие, можно и в тюрьму угодить. Депортация — еще не самый худший вариант, — говорит Мохов. — Я думаю, ситуация будет усугубляться. Но это никакого отношения не имеет к политике, это про деньги".Автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд напоминает: вид визы подразумевает не только срок пребывания, но и возможность работать. "На Бали очень большая русскоязычная община, которая активно предлагает разные услуги. Да, есть предприниматели, чей бизнес необязательно подразумевает нахождение в России, — поясняет она. — Но кто-то, например, делает прически, плетет африканские косички, тренирует в спортзале и так далее". С туристической визой это запрещено, люди продвигают себя через соцсети, и их стали мониторить."Учитесь работать онлайн!""Главный совет, который можно дать путешественникам, приезжающим в Индонезию: помните, что, находясь в стране по туристической или любой другой визе (кроме рабочего или фриланс KITAS — разрешение на пребывание), вы не имеете права оказывать какие-либо услуги за деньги", — подчеркивают в компании Legal Indonesia Visa Agency. Первый вариант оформляет компания, которая приглашает сотрудника, второй — можно самостоятельно. Например, если вы певец, диджей, циркач, модель, тренер. Стоят такие разрешения намного дороже, получать их сложнее и дольше, чем туристическую визу.Это касается не только Индонезии, но и других стран.Юлия Валд дает еще один совет таким "туристам": "Учитесь работать в сети! Если вы преподаете английский, не занимайтесь этим физически на Бали, старайтесь реализовываться онлайн".Не задерживайтесь в странеСтоит внимательно следить за документами, оформлять все вовремя и соблюдать сроки. "Мы с семьей жили в Турции. Все бумаги, включая ВНЖ, были в полном порядке, но из-за бюрократической волокиты один документ потерялся, — говорит основатель турклуба "ПИК" Валентин Афанасьев. — Оказалось, мы просрочили срок пребывания на три месяца. Это каралось штрафом в 1500 лир на семью из шести человек и запретом на въезд на три месяца".Максим Меженков, директор по развитию компании LocalCarHires.com (агрегатора локальных автопрокатов) вспоминает историю клиента. Тогда дело закончилось более серьезным наказанием: "Он превысил количество дней пребывания в стране (в какой —не уточняется), на выезде его задержали. Последовал судебный процесс, и нарушитель получил уголовный срок условно"."Штраф, депортация, тюрьма — смотрят индивидуально, по тяжести проступка, — отмечает Юлия Валд. — Сейчас с Бали, из Таиланда летит очень много новостей, людям лучше прислушаться".Могут закрутить гайкиК обычным путешественникам — с этим соглашаются все эксперты — такие новости, как правило, не относятся. Но из-за нарушений, допущенных соотечественниками, могут пострадать и они.По словам Георгия Мохова, если миграционные власти посчитают ситуацию в целом ненормальной, решат, что организованный туристский поток — скрытый миграционный, (например, найдут принимающую компанию, которая, прикрываясь легальной деятельностью, помогала людям остаться в стране), могут сильно закрутить гайки.Губернатор Бали уже предложил отменить для наших туристов визы по прибытии, иностранцам на острове запретили арендовать скутеры и мотоциклы.На тайском Пхукете и вовсе планируют ввести штрафные карточки для гостей, как в футболе: желтая — предупреждение, красная — удаление. Но не с поля, а из страны.

https://ria.ru/20230324/indoneziya-1860303531.html

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таиланд

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, проблемы - туризм, туристы, бали, индонезия, таиланд, турция, визы