На Бали жалуются на "маленькую Москву"
Detik: жители Бали жалуются на заселенную туристами из России "маленькую Москву"
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Жители округа Южная Кута на индонезийском острове Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование "русской деревни", где большое количество туристов из России арендовали апартаменты и не следуют, по их заявлению, местным нормам и обычаям, пишет портал Detik.
"Да, признаки существования "маленькой Москвы" действительно имеются. Граждане России арендовали большое количество жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе. Мы проверяем вопрос законности данного феномена с юристами иммиграционных служб", — заявил глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди.
По утверждению газеты The Wall Street Journal, некоторые россияне на Бали игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове на долгое время. По данным СМИ, они занимаются маркетингом в соцсетях для российских компаний, предлагают услуги парикмахеров, персональных тренеров и массажистов, часто обслуживая быстрорастущую русскоязычную общину.
"Сейчас здесь так много русских, что мы построили небольшую деревню, это и есть та самая "маленькая Москва" на Бали", — заявил газете россиянин Антон Занимонец, который живет на острове со своей семьей с 2019 года.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Но Индонезия, скорее всего, не отменит выдачу виз по прибытии для российских граждан, хотя подобная идея была озвучена губернатором Бали, заявила ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева. Уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти упрекнула власти индонезийского острова в непонятной политике, проводимой в отношении русских и украинских туристов.
В Балийском бюро по туризму отмечают, что по уровню посещаемости острова россияне находятся на втором месте после граждан Австралии. В январе — марте 2023 года на Бали побывали более 43 тысяч туристов из России.
Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 российских граждан, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство России в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.