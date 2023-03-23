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На Бали жалуются на "маленькую Москву" - РИА Новости, 23.03.2023
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Туризм
 
16:40 23.03.2023 (обновлено: 23:53 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/bali-1860098562.html
На Бали жалуются на "маленькую Москву"
На Бали жалуются на "маленькую Москву" - РИА Новости, 23.03.2023
На Бали жалуются на "маленькую Москву"
Жители округа Южная Кута на индонезийском острове Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование "русской деревни", где большое количество... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:40
2023-03-23T23:53
туризм
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индонезия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Жители округа Южная Кута на индонезийском острове Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование "русской деревни", где большое количество туристов из России арендовали апартаменты и не следуют, по их заявлению, местным нормам и обычаям, пишет портал Detik. "Да, признаки существования "маленькой Москвы" действительно имеются. Граждане России арендовали большое количество жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе. Мы проверяем вопрос законности данного феномена с юристами иммиграционных служб", — заявил глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди. По утверждению газеты The Wall Street Journal, некоторые россияне на Бали игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове на долгое время. По данным СМИ, они занимаются маркетингом в соцсетях для российских компаний, предлагают услуги парикмахеров, персональных тренеров и массажистов, часто обслуживая быстрорастущую русскоязычную общину. "Сейчас здесь так много русских, что мы построили небольшую деревню, это и есть та самая "маленькая Москва" на Бали", — заявил газете россиянин Антон Занимонец, который живет на острове со своей семьей с 2019 года. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Но Индонезия, скорее всего, не отменит выдачу виз по прибытии для российских граждан, хотя подобная идея была озвучена губернатором Бали, заявила ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева. Уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти упрекнула власти индонезийского острова в непонятной политике, проводимой в отношении русских и украинских туристов. В Балийском бюро по туризму отмечают, что по уровню посещаемости острова россияне находятся на втором месте после граждан Австралии. В январе — марте 2023 года на Бали побывали более 43 тысяч туристов из России. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 российских граждан, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство России в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.
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новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Индонезия, Отдых на море
На Бали жалуются на "маленькую Москву"

Detik: жители Бали жалуются на заселенную туристами из России "маленькую Москву"

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПляж Кута на острове Бали
Пляж Кута на острове Бали - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Жители округа Южная Кута на индонезийском острове Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование "русской деревни", где большое количество туристов из России арендовали апартаменты и не следуют, по их заявлению, местным нормам и обычаям, пишет портал Detik.
"Да, признаки существования "маленькой Москвы" действительно имеются. Граждане России арендовали большое количество жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе. Мы проверяем вопрос законности данного феномена с юристами иммиграционных служб", — заявил глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди.
По утверждению газеты The Wall Street Journal, некоторые россияне на Бали игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове на долгое время. По данным СМИ, они занимаются маркетингом в соцсетях для российских компаний, предлагают услуги парикмахеров, персональных тренеров и массажистов, часто обслуживая быстрорастущую русскоязычную общину.
"Сейчас здесь так много русских, что мы построили небольшую деревню, это и есть та самая "маленькая Москва" на Бали", — заявил газете россиянин Антон Занимонец, который живет на острове со своей семьей с 2019 года.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Но Индонезия, скорее всего, не отменит выдачу виз по прибытии для российских граждан, хотя подобная идея была озвучена губернатором Бали, заявила ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева. Уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти упрекнула власти индонезийского острова в непонятной политике, проводимой в отношении русских и украинских туристов.
В Балийском бюро по туризму отмечают, что по уровню посещаемости острова россияне находятся на втором месте после граждан Австралии. В январе — марте 2023 года на Бали побывали более 43 тысяч туристов из России.
Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 российских граждан, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство России в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.
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21 марта, 13:20
 
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