https://ria.ru/20230321/bali-1859508632.html

На Бали прокомментировали политику в отношении туристов из России

На Бали прокомментировали политику в отношении туристов из России - РИА Новости, 21.03.2023

На Бали прокомментировали политику в отношении туристов из России

Уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти упрекнула власти индонезийского острова в "непонятной политике",... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:10

2023-03-21T17:10

2023-03-21T17:10

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

бали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/79665/74/796657469_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_7f55de9692bd7abb57b25c7ffe2ce01a.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти упрекнула власти индонезийского острова в "непонятной политике", проводимой в отношении русских и украинских туристов, сообщает портал Detik. Видхиянти напомнила властям Бали о предусмотрительности, с которой необходимо принимать такие меры. "Губернатору Бали и его подчиненным следует соблюдать осторожность, чтобы их политика не имела неприятных последствий для туристической индустрии Бали в будущем", – приводит издание слова уполномоченной по правам человека. Видхиянти также посоветовала правительству Бали пересмотреть намерение аннулировать визы по прибытии туристов из России и Украины. При этом, по ее словам, бремя разъяснения иностранцам норм и обычаев государства должно лежать на посольствах и консульствах. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. В понедельник 20 марта Индонезия депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало россиян соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода. Ранее в посольстве рассказали РИА Новости, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии.В Балийском бюро по туризму отмечают, что по уровню посещаемости острова россияне находятся на втором месте после граждан Австралии. В январе-марте 2023 года на Бали побывали более 43 тысяч гостей из РФ.

https://ria.ru/20230321/bali-1859436558.html

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, бали