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На Бали прокомментировали политику в отношении туристов из России - РИА Новости, 21.03.2023
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Туризм
 
17:10 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/bali-1859508632.html
На Бали прокомментировали политику в отношении туристов из России
На Бали прокомментировали политику в отношении туристов из России - РИА Новости, 21.03.2023
На Бали прокомментировали политику в отношении туристов из России
Уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти упрекнула власти индонезийского острова в "непонятной политике",... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:10
2023-03-21T17:10
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти упрекнула власти индонезийского острова в "непонятной политике", проводимой в отношении русских и украинских туристов, сообщает портал Detik. Видхиянти напомнила властям Бали о предусмотрительности, с которой необходимо принимать такие меры. "Губернатору Бали и его подчиненным следует соблюдать осторожность, чтобы их политика не имела неприятных последствий для туристической индустрии Бали в будущем", – приводит издание слова уполномоченной по правам человека. Видхиянти также посоветовала правительству Бали пересмотреть намерение аннулировать визы по прибытии туристов из России и Украины. При этом, по ее словам, бремя разъяснения иностранцам норм и обычаев государства должно лежать на посольствах и консульствах. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. В понедельник 20 марта Индонезия депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало россиян соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода. Ранее в посольстве рассказали РИА Новости, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии.В Балийском бюро по туризму отмечают, что по уровню посещаемости острова россияне находятся на втором месте после граждан Австралии. В январе-марте 2023 года на Бали побывали более 43 тысяч гостей из РФ.
https://ria.ru/20230321/bali-1859436558.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали
На Бали прокомментировали политику в отношении туристов из России

Уполномоченная по правам человека на Бали назвала политику в отношении туристов непонятной

© РИА Новости / Михаил ЦыгановБерег Индийского океана на Бали
Берег Индийского океана на Бали - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти упрекнула власти индонезийского острова в "непонятной политике", проводимой в отношении русских и украинских туристов, сообщает портал Detik.
Видхиянти напомнила властям Бали о предусмотрительности, с которой необходимо принимать такие меры. "Губернатору Бали и его подчиненным следует соблюдать осторожность, чтобы их политика не имела неприятных последствий для туристической индустрии Бали в будущем", – приводит издание слова уполномоченной по правам человека.
Видхиянти также посоветовала правительству Бали пересмотреть намерение аннулировать визы по прибытии туристов из России и Украины. При этом, по ее словам, бремя разъяснения иностранцам норм и обычаев государства должно лежать на посольствах и консульствах.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства.
В понедельник 20 марта Индонезия депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало россиян соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода. Ранее в посольстве рассказали РИА Новости, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии.
В Балийском бюро по туризму отмечают, что по уровню посещаемости острова россияне находятся на втором месте после граждан Австралии. В январе-марте 2023 года на Бали побывали более 43 тысяч гостей из РФ.
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