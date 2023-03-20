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С Бали депортируют 47 туристов, нарушивших визовые правила - РИА Новости, 20.03.2023
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Туризм
 
13:41 20.03.2023 (обновлено: 13:42 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/indoneziya-1859064517.html
С Бали депортируют 47 туристов, нарушивших визовые правила
С Бали депортируют 47 туристов, нарушивших визовые правила - РИА Новости, 20.03.2023
С Бали депортируют 47 туристов, нарушивших визовые правила
Индонезия депортирует с курортного острова Бали 47 человек, в том числе 13 граждан РФ, сообщает Straits Times. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:41
2023-03-20T13:42
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индонезия
бали
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Индонезия депортирует с курортного острова Бали 47 человек, в том числе 13 граждан РФ, сообщает Straits Times. "На выходных сотни сотрудников правоохранительных органов Бали начали пятидневную операцию по пресечению преступной деятельности, особенно среди туристов, в преддверии балийского религиозного праздника 22 марта", — пишет издание. В понедельник, 20 марта, были депортированы 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ. Их обвинили в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы."Правительство по-прежнему приветствует въезд граждан России и Украины по визе по прибытии, несмотря на публичные призывы прекратить выдачу таких виз. Но факты остаются фактами — нарушений много. В настоящее время один гражданин Украины находится под судебным следствием после того, как у него было обнаружено поддельное индонезийское удостоверение личности", — заявил глава департамента юстиции Бали Ангиат Напитупулу. Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали и разрешающем им пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Костер издал новые правила в ответ на участившиеся случаи нарушений правил дорожного движения и грубого поведения иностранцев. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан РФ и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Бали, Россия
С Бали депортируют 47 туристов, нарушивших визовые правила

СМИ: Индонезия депортирует с Бали 47 нарушителей визовых правил, в том числе 13 россиян

CC BY 3.0 / rheins / Город Нуса-Лембонган, Индонезия
Город Нуса-Лембонган, Индонезия - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
CC BY 3.0 / rheins /
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Индонезия депортирует с курортного острова Бали 47 человек, в том числе 13 граждан РФ, сообщает Straits Times.
"На выходных сотни сотрудников правоохранительных органов Бали начали пятидневную операцию по пресечению преступной деятельности, особенно среди туристов, в преддверии балийского религиозного праздника 22 марта", — пишет издание.
В понедельник, 20 марта, были депортированы 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ. Их обвинили в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы.
"Правительство по-прежнему приветствует въезд граждан России и Украины по визе по прибытии, несмотря на публичные призывы прекратить выдачу таких виз. Но факты остаются фактами — нарушений много. В настоящее время один гражданин Украины находится под судебным следствием после того, как у него было обнаружено поддельное индонезийское удостоверение личности", — заявил глава департамента юстиции Бали Ангиат Напитупулу.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали и разрешающем им пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Костер издал новые правила в ответ на участившиеся случаи нарушений правил дорожного движения и грубого поведения иностранцев. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан РФ и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства.
Бали. На одном из пляжей - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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15 марта, 13:19
 
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