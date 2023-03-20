https://ria.ru/20230320/indoneziya-1859064517.html

С Бали депортируют 47 туристов, нарушивших визовые правила

С Бали депортируют 47 туристов, нарушивших визовые правила - РИА Новости, 20.03.2023

С Бали депортируют 47 туристов, нарушивших визовые правила

Индонезия депортирует с курортного острова Бали 47 человек, в том числе 13 граждан РФ, сообщает Straits Times. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:41

2023-03-20T13:41

2023-03-20T13:42

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Индонезия депортирует с курортного острова Бали 47 человек, в том числе 13 граждан РФ, сообщает Straits Times. "На выходных сотни сотрудников правоохранительных органов Бали начали пятидневную операцию по пресечению преступной деятельности, особенно среди туристов, в преддверии балийского религиозного праздника 22 марта", — пишет издание. В понедельник, 20 марта, были депортированы 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ. Их обвинили в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы."Правительство по-прежнему приветствует въезд граждан России и Украины по визе по прибытии, несмотря на публичные призывы прекратить выдачу таких виз. Но факты остаются фактами — нарушений много. В настоящее время один гражданин Украины находится под судебным следствием после того, как у него было обнаружено поддельное индонезийское удостоверение личности", — заявил глава департамента юстиции Бали Ангиат Напитупулу. Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали и разрешающем им пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Костер издал новые правила в ответ на участившиеся случаи нарушений правил дорожного движения и грубого поведения иностранцев. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан РФ и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства.

https://ria.ru/20230315/indoneziya-1857968025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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