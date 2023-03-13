https://ria.ru/20230313/bali-1857511449.html

Эксперты высказались о возможной отмене виз по прибытии для россиян на Бали

Эксперты высказались о возможной отмене виз по прибытии для россиян на Бали - РИА Новости, 13.03.2023

Эксперты высказались о возможной отмене виз по прибытии для россиян на Бали

Усложнение визового режима на Бали существенно ударит по турпотоку из России, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли, выразив надежду, что... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:20

2023-03-13T18:20

2023-03-13T18:21

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Усложнение визового режима на Бали существенно ударит по турпотоку из России, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли, выразив надежду, что предложение об отмене визы по прибытии для путешественников из нашей страны властями Индонезии не будет поддержано. "Введение такого рода ограничений существенно ударит по турпотоку на этом направлении", – сказал агентству вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. С этим согласилась и эксперт туроператора ITM group Ирина Юрина. "Безусловно, если визы по прибытии отменят, это может отрицательно сказаться на потоке туристов. Однако все будет зависеть от условий выдачи и стоимости визы. Мы со своей стороны запросили официальные пояснения в министерстве по туризму. Будем надеяться, что это просто рекомендация губернатора, и граждане России и Украины смогут и далее получать визы по прилете. На текущий момент они доступны по стоимости 35 долларов", – указала она. "Нужно отметить, что на данный момент большинство туристов планирует поездки на остров заранее, процент last minute бронирований крайне невелик, потому что перевозки на Бали немного. Если виза будет оформляться легко, снижения потока на остров можно не ожидать", – добавил директор по развитию туроператора ITM group Анатолий Зубенко. Мурадян, в свою очередь, считает, что если предложение будет принято, то визу, вероятно, нужно будет оформлять онлайн, а стоить она может порядка 270 долларов на человека. "Надеемся, что руководство Индонезии, как дружественного государства, сочтет такое предложение дискриминационным и не примет его", – добавил он. Ранее губернатор индонезийской провинции (острова) Бали Вайян Костер предложил отменить "визы по прибытии" (получаемые по упрощённым правилам) для граждан России и Украины "в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства". Но вопрос незаконной иммиграции, который поднимает чиновник, касается и других иностранных туристов, "это системная проблема всей Юго-Восточной Азии, и отменой виз его не решить", заключил Мурадян.

https://ria.ru/20230313/bali-1857484530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, бали, ассоциация туроператоров россии (атор)