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На Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев - РИА Новости, 13.03.2023
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Туризм
 
12:06 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/bali-1857484530.html
На Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев
На Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев - РИА Новости, 13.03.2023
На Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев
Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и Украины, сообщает The Jakarta Post. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:06
2023-03-13T12:06
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и Украины, сообщает The Jakarta Post. Выступая на пресс-конференции, он заявил, что написал запрос в министерство иностранных дел и министерство юстиции и прав человека Республики Индонезии с предложением отменить упрощенный режим в ответ на сообщения о "плохом поведении и возможных преступных действиях", предположительно совершенных российскими и украинскими туристами. По словам губернатора, в последнее время он получал "огромное количество жалоб" на туристов из этих двух стран. Россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим разрешениям, пояснил Костер. Во время пресс-конференции губернатора иммиграционная служба Бали также объявила о депортации 31 российского и украинского туриста. Данные ведомства показывают, что с января по март 2023 года на Бали прибыли в общей сложности 43 622 россиянина. Ранее сообщалось, что совет по туризму Бали планирует начать кампанию среди иностранцев, призывая их уважать местные культурные обычаи.
https://ria.ru/20230310/bali-1856793342.html
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На Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Губернатор Бали предложил отменить визу по прибытии для россиян и украинцев

© iStock.com / DKartПляж Нуса-Дуа на Бали
Пляж Нуса-Дуа на Бали - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© iStock.com / DKart
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и Украины, сообщает The Jakarta Post.
Выступая на пресс-конференции, он заявил, что написал запрос в министерство иностранных дел и министерство юстиции и прав человека Республики Индонезии с предложением отменить упрощенный режим в ответ на сообщения о "плохом поведении и возможных преступных действиях", предположительно совершенных российскими и украинскими туристами.
По словам губернатора, в последнее время он получал "огромное количество жалоб" на туристов из этих двух стран. Россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим разрешениям, пояснил Костер.
Во время пресс-конференции губернатора иммиграционная служба Бали также объявила о депортации 31 российского и украинского туриста. Данные ведомства показывают, что с января по март 2023 года на Бали прибыли в общей сложности 43 622 россиянина.
Ранее сообщалось, что совет по туризму Бали планирует начать кампанию среди иностранцев, призывая их уважать местные культурные обычаи.
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