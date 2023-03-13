https://ria.ru/20230313/bali-1857484530.html

На Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

На Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев - РИА Новости, 13.03.2023

На Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и Украины, сообщает The Jakarta Post. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:06

2023-03-13T12:06

2023-03-13T12:06

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

бали

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853263081_0:224:2842:1823_1920x0_80_0_0_1ee90f1388ab2b34a29160777d96d3cd.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и Украины, сообщает The Jakarta Post. Выступая на пресс-конференции, он заявил, что написал запрос в министерство иностранных дел и министерство юстиции и прав человека Республики Индонезии с предложением отменить упрощенный режим в ответ на сообщения о "плохом поведении и возможных преступных действиях", предположительно совершенных российскими и украинскими туристами. По словам губернатора, в последнее время он получал "огромное количество жалоб" на туристов из этих двух стран. Россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим разрешениям, пояснил Костер. Во время пресс-конференции губернатора иммиграционная служба Бали также объявила о депортации 31 российского и украинского туриста. Данные ведомства показывают, что с января по март 2023 года на Бали прибыли в общей сложности 43 622 россиянина. Ранее сообщалось, что совет по туризму Бали планирует начать кампанию среди иностранцев, призывая их уважать местные культурные обычаи.

https://ria.ru/20230310/bali-1856793342.html

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, бали, отдых на море