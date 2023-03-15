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На Бали призвали отменить запрет на аренду скутеров туристами - РИА Новости, 15.03.2023
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Туризм
 
13:19 15.03.2023 (обновлено: 14:35 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/indoneziya-1857968025.html
На Бали призвали отменить запрет на аренду скутеров туристами
На Бали призвали отменить запрет на аренду скутеров туристами - РИА Новости, 15.03.2023
На Бали призвали отменить запрет на аренду скутеров туристами
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно призвал губернатора Бали Ваяна Костера отменить запрет иностранцам арендовать мотоциклы и скутеры, РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:19
2023-03-15T14:35
туризм
туризм
новости - туризм
индонезия
бали
визы
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно призвал губернатора Бали Ваяна Костера отменить запрет иностранцам арендовать мотоциклы и скутеры, сообщает Jakarta Post. Министр заявил, что такое распоряжение требует для начала всестороннего изучения воздействия на туротрасль. "Сдача транспорта в аренду — вид бизнеса, который предполагает рабочие места и возможности для развития экономики", — сказал он. Уно пояснил, что решением проблемы частых нарушений должен стать более профессиональный контроль за дорожным движением.Ранее губернатор Костер объявил о постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали и разрешающем им пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Чиновник ввел новые нормы в ответ на участившиеся случаи нарушений правил дорожного движения и грубого поведения за рулем зарубежных гостей.Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства, в частности, нелегальным устройством на работу.
https://ria.ru/20230314/bali-1857475660.html
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Бали, Визы
На Бали призвали отменить запрет на аренду скутеров туристами

Министр туризма Индонезии попросил отменить запрет на аренду скутеров иностранцами

© РИА Новости / Мария СеливановаБали. На одном из пляжей
Бали. На одном из пляжей - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно призвал губернатора Бали Ваяна Костера отменить запрет иностранцам арендовать мотоциклы и скутеры, сообщает Jakarta Post.
Министр заявил, что такое распоряжение требует для начала всестороннего изучения воздействия на туротрасль. "Сдача транспорта в аренду — вид бизнеса, который предполагает рабочие места и возможности для развития экономики", — сказал он.
Уно пояснил, что решением проблемы частых нарушений должен стать более профессиональный контроль за дорожным движением.
Ранее губернатор Костер объявил о постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали и разрешающем им пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Чиновник ввел новые нормы в ответ на участившиеся случаи нарушений правил дорожного движения и грубого поведения за рулем зарубежных гостей.
Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства, в частности, нелегальным устройством на работу.
Дорожное движение на Бали - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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14 марта, 14:28
 
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