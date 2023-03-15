https://ria.ru/20230315/indoneziya-1857968025.html

На Бали призвали отменить запрет на аренду скутеров туристами

На Бали призвали отменить запрет на аренду скутеров туристами - РИА Новости, 15.03.2023

На Бали призвали отменить запрет на аренду скутеров туристами

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно призвал губернатора Бали Ваяна Костера отменить запрет иностранцам арендовать мотоциклы и скутеры, РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:19

2023-03-15T13:19

2023-03-15T14:35

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно призвал губернатора Бали Ваяна Костера отменить запрет иностранцам арендовать мотоциклы и скутеры, сообщает Jakarta Post. Министр заявил, что такое распоряжение требует для начала всестороннего изучения воздействия на туротрасль. "Сдача транспорта в аренду — вид бизнеса, который предполагает рабочие места и возможности для развития экономики", — сказал он. Уно пояснил, что решением проблемы частых нарушений должен стать более профессиональный контроль за дорожным движением.Ранее губернатор Костер объявил о постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали и разрешающем им пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Чиновник ввел новые нормы в ответ на участившиеся случаи нарушений правил дорожного движения и грубого поведения за рулем зарубежных гостей.Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства, в частности, нелегальным устройством на работу.

https://ria.ru/20230314/bali-1857475660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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