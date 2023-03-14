https://ria.ru/20230314/bali-1857475660.html

На Бали туристам запретили брать в аренду мопеды и мотоциклы

На Бали туристам запретили брать в аренду мопеды и мотоциклы - РИА Новости, 14.03.2023

На Бали туристам запретили брать в аренду мопеды и мотоциклы

Правительство индонезийского острова Бали запретило иностранцам арендовать транспортные средства везде, за исключением официальных государственных туристических РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:28

2023-03-14T14:28

2023-03-14T14:28

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство индонезийского острова Бали запретило иностранцам арендовать транспортные средства везде, за исключением официальных государственных туристических агентств, меры приняты в рамках ужесточения контроля над поведением путешественников, заявил губернатор Бали Ваян Костер. По его словам, правительство острова приняло ряд постановлений, регулирующих деятельность иностранных граждан. "Это означает, что туристы должны путешествовать только на транспортных средствах от официальных турагентов. Больше им не разрешается арендовать и эксплуатировать другие", – приводит местный журнал Tempo слова губернатора. По данным полиции Бали, высокий процент туристов, особенно иностранных, постоянно нарушают правила дорожного движения. Это, например, отсутствие шлема, документов на транспортное средство и водительских прав. Костер добавил, что усилится и надзор за соблюдением визового режима. Ранее сообщалось, что совет по туризму Бали планирует начать кампанию среди иностранных туристов, призывая их уважать местные культурные обычаи.

https://ria.ru/20230310/bali-1856793342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, бали, куда можно лететь, отдых на море