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На Бали туристам запретили брать в аренду мопеды и мотоциклы - РИА Новости, 14.03.2023
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Туризм
 
14:28 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/bali-1857475660.html
На Бали туристам запретили брать в аренду мопеды и мотоциклы
На Бали туристам запретили брать в аренду мопеды и мотоциклы - РИА Новости, 14.03.2023
На Бали туристам запретили брать в аренду мопеды и мотоциклы
Правительство индонезийского острова Бали запретило иностранцам арендовать транспортные средства везде, за исключением официальных государственных туристических РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:28
2023-03-14T14:28
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
бали
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство индонезийского острова Бали запретило иностранцам арендовать транспортные средства везде, за исключением официальных государственных туристических агентств, меры приняты в рамках ужесточения контроля над поведением путешественников, заявил губернатор Бали Ваян Костер. По его словам, правительство острова приняло ряд постановлений, регулирующих деятельность иностранных граждан. "Это означает, что туристы должны путешествовать только на транспортных средствах от официальных турагентов. Больше им не разрешается арендовать и эксплуатировать другие", – приводит местный журнал Tempo слова губернатора. По данным полиции Бали, высокий процент туристов, особенно иностранных, постоянно нарушают правила дорожного движения. Это, например, отсутствие шлема, документов на транспортное средство и водительских прав. Костер добавил, что усилится и надзор за соблюдением визового режима. Ранее сообщалось, что совет по туризму Бали планирует начать кампанию среди иностранных туристов, призывая их уважать местные культурные обычаи.
https://ria.ru/20230310/bali-1856793342.html
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новости - туризм, туристы, туризм, бали, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Бали, куда можно лететь, Отдых на море
На Бали туристам запретили брать в аренду мопеды и мотоциклы

Власти Бали запретили туристам аренду транспортных средств у неофициальных агентств

© Фото : Unsplash / Artem BeliaikinДорожное движение на Бали
Дорожное движение на Бали - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Unsplash / Artem Beliaikin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство индонезийского острова Бали запретило иностранцам арендовать транспортные средства везде, за исключением официальных государственных туристических агентств, меры приняты в рамках ужесточения контроля над поведением путешественников, заявил губернатор Бали Ваян Костер.
По его словам, правительство острова приняло ряд постановлений, регулирующих деятельность иностранных граждан. "Это означает, что туристы должны путешествовать только на транспортных средствах от официальных турагентов. Больше им не разрешается арендовать и эксплуатировать другие", – приводит местный журнал Tempo слова губернатора.
По данным полиции Бали, высокий процент туристов, особенно иностранных, постоянно нарушают правила дорожного движения. Это, например, отсутствие шлема, документов на транспортное средство и водительских прав.
Костер добавил, что усилится и надзор за соблюдением визового режима.
Ранее сообщалось, что совет по туризму Бали планирует начать кампанию среди иностранных туристов, призывая их уважать местные культурные обычаи.
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ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмБаликуда можно лететьОтдых на море
 
 
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