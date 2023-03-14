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На Бали россиянина арестовали за работу стендап-комиком
На Бали россиянина арестовали за работу стендап-комиком - РИА Новости, 14.03.2023
На Бали россиянина арестовали за работу стендап-комиком
Иммиграционная служба города Денпасар на индонезийском острове Бали арестовала россиянина Семена Щербакова за работу стендап-комиком при отсутствии рабочей... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:13
2023-03-14T17:13
2023-03-14T20:29
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Иммиграционная служба города Денпасар на индонезийском острове Бали арестовала россиянина Семена Щербакова за работу стендап-комиком при отсутствии рабочей визы, сообщил местный портал Detik. "Мы арестовали этого человека, когда он собирался выступить в качестве стендап-комика на Бали в конференц-центре Riverside", — приводит издание слова главы службы Теди Рианди. Он добавил, что ведомство тщательно изучило документы двадцатилетнего Щербакова и установило, что выступление в качестве комика не входило в перечень разрешенных его визой действий. В понедельник местные СМИ сообщили, что губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить визы по прибытии (получаемые по упрощенным правилам) для граждан России и Украины "в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства". По словам губернатора, в последнее время он получил "огромное количество жалоб" на туристов из двух стран. Россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим визам, пояснил Костер.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, бали, россия, новости - туризм
В мире, Бали, Россия, Новости - Туризм
На Бали россиянина арестовали за работу стендап-комиком
Detik: россиянина Семена Щербакова арестовали за работу стендап-комиком на Бали
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Иммиграционная служба города Денпасар на индонезийском острове Бали арестовала россиянина Семена Щербакова за работу стендап-комиком при отсутствии рабочей визы, сообщил местный портал Detik
.
"Мы арестовали этого человека, когда он собирался выступить в качестве стендап-комика на Бали в конференц-центре Riverside", — приводит издание слова главы службы Теди Рианди.
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Он добавил, что ведомство тщательно изучило документы двадцатилетнего Щербакова и установило, что выступление в качестве комика не входило в перечень разрешенных его визой действий.
В понедельник местные СМИ сообщили, что губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить визы по прибытии (получаемые по упрощенным правилам) для граждан России
и Украины
"в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства".
По словам губернатора, в последнее время он получил "огромное количество жалоб" на туристов из двух стран. Россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим визам, пояснил Костер.
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