Рейтинг@Mail.ru
На Бали россиянина арестовали за работу стендап-комиком - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 14.03.2023 (обновлено: 20:29 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/bali-1857840725.html
На Бали россиянина арестовали за работу стендап-комиком
На Бали россиянина арестовали за работу стендап-комиком - РИА Новости, 14.03.2023
На Бали россиянина арестовали за работу стендап-комиком
Иммиграционная служба города Денпасар на индонезийском острове Бали арестовала россиянина Семена Щербакова за работу стендап-комиком при отсутствии рабочей... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:13
2023-03-14T20:29
в мире
бали
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_0b0f79e02a30e4e26217a413e8c3b86b.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Иммиграционная служба города Денпасар на индонезийском острове Бали арестовала россиянина Семена Щербакова за работу стендап-комиком при отсутствии рабочей визы, сообщил местный портал Detik. "Мы арестовали этого человека, когда он собирался выступить в качестве стендап-комика на Бали в конференц-центре Riverside", — приводит издание слова главы службы Теди Рианди. Он добавил, что ведомство тщательно изучило документы двадцатилетнего Щербакова и установило, что выступление в качестве комика не входило в перечень разрешенных его визой действий. В понедельник местные СМИ сообщили, что губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить визы по прибытии (получаемые по упрощенным правилам) для граждан России и Украины "в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства". По словам губернатора, в последнее время он получил "огромное количество жалоб" на туристов из двух стран. Россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим визам, пояснил Костер.
https://ria.ru/20221026/pilot-1827006565.html
https://ria.ru/20221014/bespilotniki-1823978819.html
бали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff159a2069dc419924061a69266b0c85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бали, россия, новости - туризм
В мире, Бали, Россия, Новости - Туризм
На Бали россиянина арестовали за работу стендап-комиком

Detik: россиянина Семена Щербакова арестовали за работу стендап-комиком на Бали

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Иммиграционная служба города Денпасар на индонезийском острове Бали арестовала россиянина Семена Щербакова за работу стендап-комиком при отсутствии рабочей визы, сообщил местный портал Detik.
"Мы арестовали этого человека, когда он собирался выступить в качестве стендап-комика на Бали в конференц-центре Riverside", — приводит издание слова главы службы Теди Рианди.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
В Австралии арестовали американского пилота за работу инструктором в Китае
26 октября 2022, 17:51
Он добавил, что ведомство тщательно изучило документы двадцатилетнего Щербакова и установило, что выступление в качестве комика не входило в перечень разрешенных его визой действий.
В понедельник местные СМИ сообщили, что губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить визы по прибытии (получаемые по упрощенным правилам) для граждан России и Украины "в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства".
По словам губернатора, в последнее время он получил "огромное количество жалоб" на туристов из двух стран. Россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим визам, пояснил Костер.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
В Норвегии арестовали россиянина, задержанного на границе с беспилотниками
14 октября 2022, 12:46
 
В миреБалиРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала