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На Бали россиянина арестовали за работу стендап-комиком

На Бали россиянина арестовали за работу стендап-комиком - РИА Новости, 14.03.2023

На Бали россиянина арестовали за работу стендап-комиком

Иммиграционная служба города Денпасар на индонезийском острове Бали арестовала россиянина Семена Щербакова за работу стендап-комиком при отсутствии рабочей... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:13

2023-03-14T17:13

2023-03-14T20:29

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Иммиграционная служба города Денпасар на индонезийском острове Бали арестовала россиянина Семена Щербакова за работу стендап-комиком при отсутствии рабочей визы, сообщил местный портал Detik. "Мы арестовали этого человека, когда он собирался выступить в качестве стендап-комика на Бали в конференц-центре Riverside", — приводит издание слова главы службы Теди Рианди. Он добавил, что ведомство тщательно изучило документы двадцатилетнего Щербакова и установило, что выступление в качестве комика не входило в перечень разрешенных его визой действий. В понедельник местные СМИ сообщили, что губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить визы по прибытии (получаемые по упрощенным правилам) для граждан России и Украины "в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства". По словам губернатора, в последнее время он получил "огромное количество жалоб" на туристов из двух стран. Россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим визам, пояснил Костер.

https://ria.ru/20221026/pilot-1827006565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бали, россия, новости - туризм