https://ria.ru/20230321/indoneziya-1859388988.html
На Бали россиян попросили соблюдать законы, чтобы избежать депортации
На Бали россиян попросили соблюдать законы, чтобы избежать депортации - РИА Новости, 21.03.2023
На Бали россиян попросили соблюдать законы, чтобы избежать депортации
Посольство России в Индонезии попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны пребывания на фоне недавней депортации 13 россиян с курортного... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:13
2023-03-21T11:13
2023-03-21T11:13
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посольство России в Индонезии попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны пребывания на фоне недавней депортации 13 россиян с курортного острова Бали. В понедельник, 20 марта Индонезия депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 граждан России, из-за несоблюдения правил туристической визы. "Посольство подтверждает информацию о депортации 13 граждан России с территории Индонезии за несоблюдение иммиграционного законодательства и ведение незаконной деятельности. Призываем отечественных туристов соблюдать традиции и нормы страны пребывания", – сообщило посольство РИА Новости. Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Костер отреагировал на участившиеся случаи нарушений правил дорожного движения и грубого поведения со стороны иностранцев. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Индонезия
На Бали россиян попросили соблюдать законы, чтобы избежать депортации
Посольство России в Индонезии призвало соблюдать законы страны, чтобы избежать депортации
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посольство России в Индонезии попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны пребывания на фоне недавней депортации 13 россиян с курортного острова Бали.
В понедельник, 20 марта Индонезия депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 граждан России, из-за несоблюдения правил туристической визы.
"Посольство подтверждает информацию о депортации 13 граждан России с территории Индонезии за несоблюдение иммиграционного законодательства и ведение незаконной деятельности. Призываем отечественных туристов соблюдать традиции и нормы страны пребывания", – сообщило посольство РИА Новости.
Ранее губернатор Бали
Вайан Костер объявил
о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств.
Костер отреагировал на участившиеся случаи нарушений правил дорожного движения и грубого поведения со стороны иностранцев. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России
и Украины
в связи с многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства.
С Бали депортируют 47 туристов, нарушивших визовые правила