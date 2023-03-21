https://ria.ru/20230321/indoneziya-1859388988.html

На Бали россиян попросили соблюдать законы, чтобы избежать депортации

На Бали россиян попросили соблюдать законы, чтобы избежать депортации - РИА Новости, 21.03.2023

На Бали россиян попросили соблюдать законы, чтобы избежать депортации

Посольство России в Индонезии попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны пребывания на фоне недавней депортации 13 россиян с курортного... РИА Новости, 21.03.2023

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2023-03-21T11:13

2023-03-21T11:13

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посольство России в Индонезии попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны пребывания на фоне недавней депортации 13 россиян с курортного острова Бали. В понедельник, 20 марта Индонезия депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 граждан России, из-за несоблюдения правил туристической визы. "Посольство подтверждает информацию о депортации 13 граждан России с территории Индонезии за несоблюдение иммиграционного законодательства и ведение незаконной деятельности. Призываем отечественных туристов соблюдать традиции и нормы страны пребывания", – сообщило посольство РИА Новости. Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Костер отреагировал на участившиеся случаи нарушений правил дорожного движения и грубого поведения со стороны иностранцев. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства.

https://ria.ru/20230320/indoneziya-1859064517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия